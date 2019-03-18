0553 313 94 23

Kediyi ezmemek için fren yaptı, otomobil yan yattı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sürücü, seyir halindeyken karşısına çıkan kediyi ezmemek için manevra yapınca, arabası yan yattı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:10
Kediyi ezmemek için fren yaptı, otomobil yan yattı

İstanbul Şişli'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan otomobil 20 metre sürüklendi. Otomobil içindeki 4 kişi kazadan yara lamadan kurtuldu.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte, Kasımpaşa yönünden Çağlayan yönüne ilerleyen 34 VE 5426 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne kedi çıkınca frene bastı. Bu sırada arkadan gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kediyi ezdikten sonra, kaldırıma çarparak yan döndü. Bu şekilde 20 metre sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı burunları dahi kanamadan atlatan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otomobil, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca düzeltildikten sonra yol kenarına çekildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:10
  1. İstanbul
  2. Şişli ilçesi
  3. Kediyi ezmemek için fren yaptı
  4. otomobil yan yattı
  5. Trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Yarını Kodlayanlar Projesi''nin tanıtımı yapıldı
    1. “Yarını Kodlayanlar Projesi''nin..
    2. Gölette su sızıntısı 12 haneyi..
    3. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler..
    4. Burdur'da cinayet ve yağma davasında..
    5. Libya milli maç için 3 bin..
    6. GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi..
    7. EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve..
    8. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    9. Della Miles ziyaret için geldiği..
    10. "Beka sorunu yok, diyenlere..
    11. Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu
    12. "3 milyar dolarlık firmadan Kayseri..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni..
    14. İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için..
    15. 2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan..
    16. "18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki..
    17. Başkan adayı Akyüz Çanakkale..
    18. Mersin'de sahte para operasyonu
    19. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    20. Sultanahmet’te 2 otelin çatı katı yandı
    21. Beyazıt dünyada ilk 10'a girdi
    22. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    23. İzmit'te 70 bin 800 paket kaçak sigara..
    24. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'ni..
    25. Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı,..
    26. "Birlikte güzel Türkiye'yi inşa..
    27. Motosikletten yola savrulup öldü
    28. 'Sorunlar var' dedi! Türkiye'ye geliyor
    29. Numan Kurtulmuş CHP’ye meydan okudu
    30. Giresun'da hareketli anlar! 12 hane..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun