Kedinin köşeye sıkıştırdığı farenin şaşırtan çığlıkları!
Yurt dışında kaydedilen görüntülerde evdeki kedi tarafından köşeye sıkıştırılan farenin korkudan çığlık attığı anların görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
Yurt dışında kaydedildiği belirtilen bir kedi-fare videosu sosyal medyada en çok izlenilenler arasına girdi.
Bir ev kedisi, fare ile yaşadığı kovalamacadan sonra onu köşeye sıkıştırdı.
Kedi oynamakla yetindi
Kaçacak yeri kalmayan fare çığlık atmaya başladı. Kedi ise köşeye sıkıştırdığı fare ile oyun oynadı.
Fare ile kedi arasında yaşananlar akıllara Tom ve Jerry çizgi filmini akıllara getirdi.