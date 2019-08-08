Kedim neden benden kaçıyor?

Kediler, görünenin aksine, sakin hayvanlardır. Onlara yaklaşırken ani hareketler yapmanız, sert tepkiler vermeniz ya da istemediği davranışlarda bulunmanız, sizden uzaklaşmasına sebep olabilir.

Her daim sevgiyle, okşamayla yaklaştığınızda da bu, onları pek memnun etmeyebilir. Kedilerin memnun olmadığı davranışı, birkaç kere tekrarlamanız, onun sizden uzaklaşmasına sebep olabilir.

Bu uzaklaşma döneminde, bir vakit kendine gelmesini, sakinleşmesini ve tekrar kendi isteğiyle size yaklaşmasını beklemelisiniz. Bunun dışında sevgi ve ilgiyi elden bırakmayın.

Kedinizin sizi sevmediğini düşünmeyin. O sadece sevmediği hareketlerin yapılmasından hoşlanmıyor ve tekrar edilmesini istemiyor. Olumsuz hareketler ortadan kaldırıldığında, eski haline dönecektir.