Kedilerden insanlara bulaşan hastalıklar nelerdir?

Mantar Hastalığı: Kediden en fazla bulaşan hastalıklardan bir tanesidir. Deride daire şeklinde, kırmızı veya pul pul lekelere yol açar. Hastalığı geçiren kedilerde fiziksel olarak görülmese de taşıyıcı olabilir ve temas halinde olan canlılara bulaştırabilirler.

Kedi tırnaklaması hastalığı: Bu konu tartışmalara yol açsa da bu hastalığa Rochalimaea henselae bakterinin neden olduğuna inanılıyor. Bakteri kedilerden insanlara ısırma, tırnaklama veya pireler yoluyla geçtiği düşünülüyor. Bu hastalığın belirtileri ise grip benzeri belirtilere ve lenf bezlerinde doku bozulmalarına neden oluyor. Hastalığın tedavisinde antibiyotik vermek yeterli olabiliyor. Ancak bağışıklık sistemi düşük insanlarda daha farklı tedaviye gidilebilir.

Chlamydia: İnsanlarda bu hastalığa yol açan bakteri tipiyle aynı türdeki bu hastalık kedilerde solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebilir. İnsanlara bulaştığında da benzer bir hastalığı tetikleyip tedavi edilmezse zatürreye dönüşebilir. Bağışıklık sistemi düşük olan insanlar haricinde bu hastalığın kediden insana geçmesi düşük bir ihtimaldir.

Salmonella: Kedinin dışkısında bulunan bakteriler bu hastalığa neden olabilir. Genellikle yabani kuş avlayan kedilerin bu bakterileri taşıma riski yüksektir. Kedinizin kum kabını temizledikten sonra ellerinizi düzenli yıkadığınızda hastalığa yakalanma riskiniz çok düşüktür.

Pastörella: Kedilerin ağzında taşıdığı, bulaşıcı bir bakteridir. Eğer bu hastalığı taşıyan kedinin ısırığına maruz kalanların yakalanma riski yüksektir. Bu bakteriyi taşıdığından şüphelendiğiniz kedinin ısırığına maruz kalırsanız ısırılan bölümü temizlemeli ve enfeksiyon belirtisi takip edilmelidir. Hastalığın belirtileri, iltihaplanma, şişmeye neden olur. Genellikle antibiyotikle hastalık tedavi edilir.

Toksoplazma: Toxoplasma Gondii adındaki parazitin bulaşmasıyla gerçekleşir. Bu hastalık genellikle çiğ et ve benzeri ürünlerden veya kedilerden bulaştığı tespit edilmiştir. Bu bakteriler dışkı yoluyla atılır. Diğer canlılara da teneffüs veya temas yoluyla bulaşır. Genellikle toksoplazma bakterisi bulaşan kişi bunun farkına bile varmaz. Bir kere bakteri bulaştıktan sonra en geç bir ay içerisinde bakteriyi atmış ve bu bakteriye karşı bağışıklık kazanmış olursunuz. Eğer evde hamile bir birey varsa ve toksoplazmaya karşı bağışıklığı yok ise kedinin temizliğini ve bakımını başka birinin yapmasını öneririz.

Kedi Alerjisi: Kedilerin tükürüğüyle tüylerine bulaşan Fel D1 enzimi nedeniyle alerjik reaksiyonları tetikler. Astım hastası insanlarda etkileri çok ciddi gözükür. Dander denilen mikroskopik deri pulları da alerjiyi tetikleyen nedenlerdir.