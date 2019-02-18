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Kedi kumu sizi de şizofren yapabilir

Yapılan araştırmaya göre, kedilerde yaygın olarak görülen "toksoplazma gondii" isimli parazitin şizofreniye yol açtığı görüldü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:59
Kedi kumu sizi de şizofren yapabilir

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi. Aralarından 2 bin 591'ine psikiyatrik hastalık teşhisi konulan 80 binden fazla kişinin verilerini analiz eden bilim insanları, kedilerde yaygın olarak görülen "toksoplazma gondii" isimli parazitin şizofreniye yol açtığını ortaya çıkardı.

Toksoplazma gondii paraziti, kedi kumuyla temas edildiğinde ve çiğ et yoluyla bulaşıyor. İşin tuhafı genellikle zararsız olduğu düşünülüyor.

Fakat son yapılan araştırmaya göre bu masum görünen parazit, şizofreni riskini %50'ye kadar artırıyor. Toksoplazma gondii paraziti, zihin fonksiyonlarını bozarak riskli davranışları, depresyonu ve hatta trafik kazalarını tetikliyor.

Şikago Üniversitesi'ne göre dünya genelinde milyarca insan, nüfusun yaklaşık üçte biri, bu paraziti taşıyor. Araştırma sonuçları gösteriyor ki paraziti taşıyan bu kişilerin neredeyse %50'sine şizofreni teşhisi konulmuş.

Trafik kazası sebebi

Ayrıca araştırmada incelenen kişilerin %61'inde, yine zihinsel bozulmalara sebep olan sitomegalovirüse (CMV) rastlandı. Toksoplazma gondii başka psikiyatrik rahatsızlığı tetiklemiyor fakat CMV, somatoform adı verilen ve fiziksel ağrı ve intihar teşebbüsü ile kendini gösteren bir akıl hastalığını tetikliyor.

-Kumdaki paraziti elektron mikroskobu altında böyle görünüyor


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:59
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  2. psikiyatrik hastalık
  3. bilim insanları
  4. toksoplazma gondii
  5. şizofreni
  6. Toksoplazma gondii paraziti
  7. trafik kazaları
  8. Şikago Üniversitesi
  9. sitomegalovirüse (CMV)

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