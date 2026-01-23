Kedi Dili Bisküvi Evde Nasıl Yapılır? Kolay Tarifi Nedir?

Kedi dili bisküvi, özellikle Tiramisu ve hafif meyveli pastaların yapımında pandispanyaya alternatif olarak kullanılan, oldukça hafif ve süngerimsi bir kurabiye çeşididir. Marketlerde hazır olarak bulunabilse de, evde hazırlanan taze kedi dili bisküvilerin lezzeti çok daha doyurucudur. Evde kedi dili yapımı, temel olarak yumurtanın akını ve sarısını doğru şekilde birleştirmeye dayanır. İşte bu lezzetli bisküviyi kendi mutfağınızda hazırlamanız için gerekenler ve adım adım tarifi.

Evde Kedi Dili Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

* 4 adet yumurta (oda sıcaklığında) * Yarım su bardağı toz şeker * Yarım su bardağı un * 1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday) * Yarım paket kabartma tozu * Bir tutam tuz (yumurta akı için) * Üzeri için bir miktar toz şeker

Kedi Dili Bisküvi Nasıl Yapılır? Adım Adım Tarif

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kedi dili bisküvi yapımının en kritik aşaması, yumurtaların ayrılması ve çırpılmasıdır. Yumurtaların akını ve sarısını dikkatlice ayırın. Yumurta aklarına bir tutam tuz ekleyerek, kar gibi bembeyaz ve krema kıvamına gelene kadar yüksek hızda çırpın. Bu aşama, bisküvinin kabarmasını sağlayacak hava kabarcıklarının oluşması için hayati önem taşır.

Yumurta akı köpürdükten sonra, yavaş yavaş şekerin yarısını ekleyin ve çırpmaya devam edin. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını kalan şekerle çırpın ve bu karışımı yumurta aklarına teker teker ilave edin. Bu aşamada, kabarcıkları söndürmemek için bir kaşık veya spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın. Ayrı bir kapta un, nişasta ve kabartma tozunu karıştırın ve bu kuru karışımı hazırladığınız karışıma yavaş yavaş eleyerek ekleyin.

Hamurun Hazırlanması ve Pişirilmesi: Hazırladığınız akışkan hamuru bir krema torbasına doldurun. Yağlı kağıt serili tepsiye, yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda, parmak şeklindeki kedi dillerini aralıklarla sıkın. Bisküvilerin üzerine ince bir tabaka halinde toz şeker serpmek, pişerken karamelize olmalarını ve hafifçe çıtır bir yüzeye sahip olmalarını sağlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 10 ila 15 dakika pişirin. Fırından çıkan kedi dili bisküviler soğuduktan sonra kullanıma hazırdır.