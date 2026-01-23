Kirli ittifaka Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Bedelini çok ağır ödeyecekler!
Sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonunun ardından, DEM heyetinin Kamışlı’da terör örgütü YPG ile gerçekleştirdiği karanlık temaslar Türkiye’nin sabrını taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sevicilerin ve özerklik hayali kuranların uykusunu kaçıracak o açıklamayı yaptı: "Bedelini çok ağır ödeyecekler!"
Gazetecinin sorusu ve Erdoğan'ın yanıtı
Gazeteci: "Şırnak'ta biz devleti tanımıyoruz diye Demokratik Birlik Platformu özerklik ilanında bulundu bugün. Bir yanda da terörize bir ortam var, koalisyon görüşmeleri devam ediyor ama siz de süreci başlatan biri olarak, çözüm süreci nereye gider?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz de gazeteciler olarak bir sorun ya, sizin kilonuz kaç deyin? Bu ülkede TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin dışında bir devlet asla kabullenilemez. Bunun bedeli çok çok ağır olur. Ağır bir bedel öderler. Bu açıklamaları kimler yapmışsa zaten bunun hem yasal bedelini öderler hem de diğer tür bedelini öderler."
Bölücülerin özerklik rüyası kâbusa dönecek
Milli birliğimizi hedef alan her türlü girişimin karşısında çelikten bir iradeyle duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devleti tanımıyoruz" küstahlığında bulunanlara karşı yargıyı ve devletin tüm imkanlarını işaret etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının ve Kandil'den talimat alanların Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktüremeyeceği bir kez daha ilan edilmiş oldu.
