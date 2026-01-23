  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi' Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!" Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun! Milleti aldatan sahtekârların kapısına ne zaman kilit vurulacak? Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!" Vicdanlar buz kesti! Süt kokulu bebeğe canice işkence: Minicik bedeni hemşire zulmüyle engelli kaldı! Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor! Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı İsrail ana muhalefet lideri: 'Gazze'de kontrol Türkiye'ye geçti!' 23 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Kirli ittifaka Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Bedelini çok ağır ödeyecekler!
Gündem

Kirli ittifaka Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Bedelini çok ağır ödeyecekler!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonunun ardından, DEM heyetinin Kamışlı’da terör örgütü YPG ile gerçekleştirdiği karanlık temaslar Türkiye’nin sabrını taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sevicilerin ve özerklik hayali kuranların uykusunu kaçıracak o açıklamayı yaptı: "Bedelini çok ağır ödeyecekler!"

Gazetecinin sorusu ve Erdoğan'ın yanıtı

Gazeteci: "Şırnak'ta biz devleti tanımıyoruz diye Demokratik Birlik Platformu özerklik ilanında bulundu bugün. Bir yanda da terörize bir ortam var, koalisyon görüşmeleri devam ediyor ama siz de süreci başlatan biri olarak, çözüm süreci nereye gider?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz de gazeteciler olarak bir sorun ya, sizin kilonuz kaç deyin? Bu ülkede TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin dışında bir devlet asla kabullenilemez. Bunun bedeli çok çok ağır olur. Ağır bir bedel öderler. Bu açıklamaları kimler yapmışsa zaten bunun hem yasal bedelini öderler hem de diğer tür bedelini öderler."

Bölücülerin özerklik rüyası kâbusa dönecek

Milli birliğimizi hedef alan her türlü girişimin karşısında çelikten bir iradeyle duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devleti tanımıyoruz" küstahlığında bulunanlara karşı yargıyı ve devletin tüm imkanlarını işaret etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının ve Kandil'den talimat alanların Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktüremeyeceği bir kez daha ilan edilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin

Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi"
Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi”

Gündem

Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi”

Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü
Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü

Gündem

Başkan Erdoğan, İran lideri Pezeşkiyan ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23