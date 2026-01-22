  • İSTANBUL
Almanya'da terör yandaşları sokağa indi: Polise ve esnafa hain saldırı!
Gündem

Almanya’da terör yandaşları sokağa indi: Polise ve esnafa hain saldırı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’da terör yandaşları sokağa indi: Polise ve esnafa hain saldırı!

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Almanya’nın farklı şehirlerinde düzenledikleri sözde gösterileri birer terör eylemine dönüştürerek sokakları savaş alanına çevirdi. Sözde "hak arama" bahanesiyle sokağa çıkan eli kanlı örgütün sempatizanları, kendilerine müdahale eden Alman polisine acımasızca saldırırken, bölgedeki Türk ve yerel esnafın iş yerlerini taşlayarak büyük maddi hasara yol açtı.

Terör örgütü YPG/SDG mensupları Almanya'da polise ve iş yerlerine saldırdı.

Stuttgart polisi, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir mitingde göstericilerin araçlara ve güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdığını açıkladı. Yürüyüş sırasında taşkınlık çıkaran grupların, polis kordonunu aşmaya çalıştığı bildirildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Yüzleri kapalı bazı provokatörlerin saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olaylar sırasında çevredeki iş yerleri zarar görürken, kamu malına da ciddi hasar verildi.

75 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Polis, kamu düzenini bozma, güvenlik güçlerine saldırı, patlayıcı madde kullanımı ve toplantı yasalarını ihlal gibi suçlardan 75 kişi hakkında olay yerinde kimlik tespiti yaptı. Güvenlik güçlerinin çektiği fotoğraf ve görüntülerin incelemeye alındığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner yaptığı basın açıklamasında, "Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik anlamda toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün maalesef büyük şiddet olaylarına maruz kaldılar ve zorla müdahale etmek zorunda kaldılar. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şans eseriydi." ifadelerini kullandı.

 

RESTORANA VE POLİSE SALDIRDILAR

Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, göstericilerin taşkınlık çıkardığı, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

 

Bild gazetesinin haberine göre, söz konusu gösteriye katılanlar, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait restorana saldırarak tahrip etti.

İşyeri sahibi, saldırganların restorandaki masa ve sandalyeleri fırlatıp camları kırdığını, kasayı yağmalayarak içindeki parayı aldığını anlattı.

Polis, dün akşam yerel saatle 20.00 sularında olayları kontrol altına alırken göstericiler polise de saldırdı.

Taşkınlık çıkaran göstericiler polise havai fişek ve demir çubuklarla saldırırken, çıkan arbedede birkaç polis memuru yaralandı.

