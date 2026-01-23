Polis kılığında infaz: Lüks sitede futbol sahası kana bulandı

Ekvador’un Guayas eyaletine bağlı Samborondon kentindeki lüks bir yerleşim alanında bulunan futbol sahasında, polis üniforması giyen beş suikastçının gerçekleştirdiği infaz ülke gündemine oturdu.

Görüntüler 7 Ocak akşamı saat 21.30 sularında kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda sahada dokuz kişinin futbol oynadığı sırada polis kıyafeti giymiş beş saldırganın sahaya girdiği görülüyor. Oyuncular durumun farkına varınca yere yatarak dikkat çekmemeye çalıştı.

Saldırganlar, el fenerleriyle oyuncuları tek tek kontrol ederek hedefledikleri kişiyi tespit etti ve sahada bulunan bir kişiyi öldürdü. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, sahada bulunan diğer kişiler can havliyle kaçtı.

İKİ CESET DAHA BULUNDU

Saha çevresinde yapılan incelemelerde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece saldırıda toplam üç kişi hayatını kaybetti.

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırının “hedefli bir infaz” olduğunu belirterek, üç kurbanın da suç sicillerinin bulunduğunu açıkladı.

DailyMail'in haberine göre Reimberg, öldürülenlerden birinin Stalin Rolando Olivero Vargas olduğunu ve “Marino” lakabıyla bilinen kişinin bölgede faaliyet gösteren Los Lagartos (Kertenkeleler) adlı organize suç grubunun lideri olduğunu söyledi. Vargas’ın 2011’de soygun suçundan 6 yıl ceza aldığı biliniyordu.

Öldürülen diğer iki kişinin de yasa dışı silah bulundurma, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet gibi suçlardan kaydının bulunduğu açıklandı.

ÇETE İÇİ HESAPLAŞMA ŞÜPHESİ

Ekvador basınına yansıyan bilgilere göre Vargas’ın, rakip suç örgütü Los Lobos ile temas kurduğu ve çete içinde “ihanet” şüphesi nedeniyle hedef alındığı değerlendiriliyor. Saldırının, lüks yerleşim yerinin güvenliğini etkisiz hale getirdikten sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor.

ÜLKEDE ŞİDDET ARTIYOR

Ekvador son yıllarda, Avrupa’ya yönelik uyuşturucu trafiğinin kavşak noktası haline gelmesiyle birlikte Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olmaktan çıkıp yüksek şiddet oranlarına sahip ülkelerden biri haline geldi. Çeteler arası çatışmalar, hapishane isyanları ve hedefli suikastlar artmış durumda.