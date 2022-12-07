Kedilerin Bilinmeyen 14 Özelliği. Görünce Şaşıp Kalacaksınız!

1)Kedilerin kalbi insana oranla yaklaşık 2 kat daha hızlı atmaktadır

Yavru kedilerde nabız dakikada 170-200 arasında atarken, yetişkin kedilerde ise bu sayı 120-140 arasındadır. Bu sayı insanlarda 60-100 arasında normal kabul edilmektedir.

2)Kediler de insanlar gibi rüya görürler!

Kedilerde insanlar gibi rüya görebilirler. 1954 yılında Fransız nöroloji alanı bilim adamı Michel Jouvet ve çalışma arkadaşlarının kedilerin uykularında rüya bölümü olan rem bölgelerine müdahale ederek kedilerin kafalarını kaldırdıklarına, avlanırken yaptıklarını hareketleri sergilemelerine ve şahit olmuşlardır.

3)Kediler 200 derecelik görüş açısına sahiptirler

kedilerin görüş açıları insanlara kıyasla değişiklik göstermektedir. İnsanlarda ileriye doğru görüş açısı 180 derecedir. Yani kediler insana oranla daha geniş bir görüş açısına sahiptir.

4)Kediler deniz suyunu içebilirler

Genetik sentez yapıları ve organ fonksiyonları kedilerin deniz suyunu içmelerine imkan verebilir. Gelişmiş böbrek yapıları deniz suyunu kolayca filtreleyebilir.

5)Kedilerin duyma fonksiyonları oldukça iyi çalışır

Kediler köpeklerden ve insanlardan daha iyi kulak yapısına sahiptirler. Bu gelişmiş kulak yapıları sayesinde bizim duymadığımız çoğu sesi duyabilirler. Bu sebeble kedinizle yüksek sesle konuşmanız onu tedirgin edebilir ve strese sokabilir. Kedinizle yumuşak ve fısıltılı seslerle konuşmanız onun çok hoşuna gidecektir.

6)Kediler, insanlara oranla karanlıkta 5 kat daha iyi görürler

Kedilerin avcı özelliklerinden yazımızda bahsetmiştik. Gelişmiş gözleri hem karanlıkta hem de aydınlıkta rahatça avlanabilmesine olanak verir. Az ışıkta görüşü kolaylaştıran çubuk hücreleri insana oranla çok daha fazladır. Bu fark kedilerin en düşük ışıkta en iyi görüşü yapmalarına olanak sağlıyor.

7)Kediler sudan korkarlar ama bir tanesi HARİÇ

Kediler banyo yapmayı ve yüzmeyi sevmezler. Bunun sebebi çoğunlukla yavru iken maruz kaldıkları travmatik sebepler olabilir. Bütün gün kendini temizleyen titiz huyları da böyle hissetmelerine sebep olabilir. Fakat Van Kedisi bu gruba dahil değildir. Dünyada sadece Van denizi havzasında yaşayan bu kedi türü aynı zamanda iyi bir yüzücüdür.

8)Kedi ve insan beyni fiziksel olarak %92 oranında benzerlik gösterir

Bilimsel araştırmalara göre kedilerde tıpkı insanlar gibi loblar ve kıvrımlar bulunmaktadır. Fakat daha küçüktür. Bütün bu özelliklerinden dolayı genetik olarak insan beynine en çok benzeyen beyin kedilere aittir.

9)Kedileri kısırlaştırma ameliyatı ortalama ömrünü %60 oranında arttırmaktadır

Çoğu insan kısırlaştırma hakkında yanlış bilgilere sahiptir. Kedileri kısırlaştırmak olumsuz bir işlem değildir, aksine sağlıkları için birçok katkısı vardır.

10)Dilleri ‘’tatlı’’ şeyleri anlayamazlar

Dillerindeki reseptörler tatlı ve şekerli gıdaları algılayamaz. Yani tatlı duyuları yoktur.

11)Ömürlerinin %60’ı uyku ile geçer

Her kedi sahibine bu madde çok tanıdık gelecektir. Gün içerisinde yaklaşık 15 saatini uyuyarak geçiren kediler ‘’uykucu’’ lakaplarını almışlardır.

12)Kediler sağlığa yararlıdır

Yapılan araştırmalara göre kediler;

• Kalp krizi riskini düşürme,

• Baş ağrısını giderme,

• Kemik ve eklem ağrılarını azaltma,

• Tansiyonu dengeleme,

• Kırık ve çıkıkların hızlı iyileşmesi gibi bir çok faydası bulunmaktadır.

13)Kedilerin kemik sayısı insandan fazladır

Bir insanda 206 adet kemik ve 33 omurga bulunurken, kedilerde bu sayı 290 kemik 60 adet omurga şeklindedir.

14)Kedilerin burun yüzeyleri benzersizdir

İnsanlardaki parmak izi nasıl benzersiz ise kedilerinde burunları öyledir. Dünyadaki her kedinin burun yüzeyi birbirinden farklıdır. İnsanlardaki parmak yüzeyinde bulunan kıvrımlar ve çukurların bir benzeri kedilerin burunlarında da bulunmaktadır.