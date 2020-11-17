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Aktüel Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesi'ni gezdi
Aktüel

Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesi'ni gezdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi'ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:26:19 -
Keçiörenliler Hoşgörü Günü'nde Mevlana Türbesi'ni gezdi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlana Türbesi'ne ziyaret düzenledi.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, tüm dünyada hoşgörüye ilişkin farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya'ya ziyaret gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak düzenlenen geziye katılan vatandaşlar belediye tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde ayrıca Meram Bağları, Sille Köyü, Kelebekler Vadisi, Japon Kyoto Parkı başta olmak üzere Konya'ya ait birçok turistik mekanı da gezdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin dünyaya yaydığı hoşgörüden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz zaman bu değeri anlamayanlar olabilir. Mevlana hazretleri de önce anlaşılamamıştır. Peygamber Efendimiz 3 kişiye acırım diyor. Bunlardan biri de cahiller içerisindeki alimlerdir. Mevlana hazretleri de bir alimdi. Bu topraklarda, Konya'da ışık saçmaya devam etti. Mevlana gibi nice alimlerimiz Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine, ülkemizde ve bu topraklarda manevi birliğimizi sağlamamıza katkı sunan değerlerimizdir. Bugün bu topraklar ayakta ise bu manevi değerler ve kaleler sayesinde ayaktadır."

Altınok, Mevlana'nın insaları kırmayı, fitneyi, dedikoduyu değil; sevgiyi, güzelliği ve birliği öğütlediğini kaydederek, "Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi'ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun." açıklamasında bulundu.


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