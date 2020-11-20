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Aktüel Keçiörenli minikler ilk kütüphane deneyimini yaşadı
Aktüel

Keçiörenli minikler ilk kütüphane deneyimini yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:40:00 -
Keçiörenli minikler ilk kütüphane deneyimini yaşadı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine Keçiören Fatih Kütüphanesi’ni gezdirdi.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, belediye tarafından görevlendirilen uzman eğitimciler eğitime destek projesi kapsamında anaokulu öğrencilerini Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde gezdirerek miniklerin ilk kez kütüphane heyecanı yaşamasına vesile oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatı üzerine gerçekleştirilen kütüphane ziyaretinde minik öğrencilere kütüphanede uyulması gereken kurallar anlatılarak çocuk kitaplarının bulunduğu bölümlere nasıl ulaşacakları gösterildi. Kütüphane içinde büyük bir heyecanla gezen anaokulu öğrencileri gezinin sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek ilk kütüphane deneyimlerini ölümsüzleştirmiş oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Turgut Altınok, "Çocuklarımızın her biri bir gelecek, her biri kocaman bir dünyadır. Çocuklarımızın üzerine titreyerek el ele verip onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız. Bilimle yetişmeleri için nefer olacağız." ifadelerini kullandı.




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