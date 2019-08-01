Keçiörengücü’nden iki transfer daha Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1.

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Keçiörengücü Rıdvan Şimşek ve Boubacar Dialiba’yı transfer etti.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden mor menekşeler bonservisi elinde olan sağ bek Rıdvan Şimşek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Keçiörengücü, bonservisi elinde olan kanat oyuncusu Senegal asıllı Bosna Hersek’li Boubacar Dialiba ile ise 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Rıdvan Şimşek geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması giyerken, Boubacar Dialiba ise Ümraniyespor forması giymişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.