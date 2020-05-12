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Spor

Keçiörengücü'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:50:56 -
Keçiörengücü'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, ramazan ayı vesilesiyle her yıl ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını bildirdi.

Tahiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla evinde kalan, çalışamayan çok sayıda ailemiz var. Onları bu zor dönemde sevindirmek istedik. Ülkemize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımız var. Birlik ve dayanışmamız gereği biz de imkanlarımız dahilinde katkı sağlamak istedik." ifadelerini kullandı.

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