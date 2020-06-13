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Spor

Keçiörengücü tam saha maç yaptı

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü, tam sahada çift kale maç yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:57:11 -
Keçiörengücü tam saha maç yaptı

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü, tam sahada çift kale maç yaptı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 20 Haziran’da Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı 1,5 saat sürdü. İdmana ısınma koşusuyla başlayan mor-beyazlılar, kendi oyuncuları arasında kurduğu iki takımla tam sahada 35’er dakikalık iki devre halinde oynanan maçla antrenmanı sonlandırdı.

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