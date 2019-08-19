0553 313 94 23

Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı

TFF 1.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:49
Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, berabere biten Eskişehirspor maçının ardından, “Çalışmalarımızın vermiş olduğu disiplinle iki yarıda da biz üstün oynadık. Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu” dedi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup’tan lider olarak çıkarak TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü, ligin ilk maçında Eskişehispor ile 1-1 berabere kalarak evine 1 puan ile döndü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamdi Yılmaz talihsiz bir gol yediklerini belirterek, “Bugün biz 1. Lige çıktığımız ve ilk resmi olarak oynadığımız ilk maç. Bu atmosferi daha önce de Sakarya ve Samsun maçında da yaşadık. Böyle bir seyirci topluluğunu. Çok da yadırgamadık ama hem seyirciye hem da sahaya çok çabuk adapte olduk. Biz istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık daha üstüne de çıkabiliriz. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da biz üstün oynadık. Çalışmaların vermiş olduğu disiplinle. Biraz da sert oldu bu maç. O talihsiz gol bize 2 puana mal oldu. Bundan sonra inşallah talihsiz goller yemeden lige alışır, daha iyi bir şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
    1. Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
    2. İsrail İstanbul'da düğün yapmaya..
    3. Fuat Çapa: “2 puan kaybettiğimiz için..
    4. Kanarya Adaları yangınında 9 bin kişi..
    5. "Yeni kontrat imzaladığım için çok..
    6. Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla..
    7. Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday..
    8. Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi..
    9. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan..
    10. Maçın ardından
    11. Çad’ın 3 ilinde OHAL
    12. CHP'li başkandan Peygamberimize alçak..
    13. Bakan Yardımcısı Dursun için..
    14. Futbol: Süper Lig'de görünüm
    15. Muğla'daki orman yangınları
    16. Juventus'ta Sarri'nin zatürre olduğu..
    17. İzmir'deki orman yangını iki mahalleye..
    18. Futbol: TFF 1. Lig
    19. ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması:
    20. Fenerbahçe, 123 hafta sonra zirvede
    21. Kayıp keçileri jandarma buldu
    22. Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını..
    23. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 -..
    24. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç..
    25. KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin’e..
    26. VAN TSO: “Vergide terkin beklentimiz..
    27. CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan “Doğu..
    28. Elazığ’da "sahte peygamber" iddiasına..
    29. Diyarbakır’da belediye önünde toplanan..
    30. Burkina Faso’da en az 10 asker..
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama