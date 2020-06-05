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Spor

Keçiörengücü George Floyd’u andı

ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:01:03 -
Keçiörengücü George Floyd’u andı

ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü futbolcuları da sessiz kalmadı.


Mor Menekşeler, bugün Ankara Aktepe Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, diz çökerek ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andı.


Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü antrenmana 5’e 2 pas çalışması ile başladı, mor-beyazlılar aerobik parkur ve aerobik oyun ile günü noktaladı.

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