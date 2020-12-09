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Aktüel Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Aktüel

Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:23:12 -
Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kamil Ocak Mahallesi Yasin Caddesi'nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek evde bulunan 3 ve 1 yaşındaki iki çocuk ile babaanneleri çıkarıldı.

Dumandan zehirlendikleri belirlenen çocuklar ve babaanne hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 1 yaşındaki Sudenaz Güngör kurtarılamadı. Babaanne ve 3 yaşındaki torunu ise hastanede tedavi altına alındı.

Apartman sakinleri, anne ve babanın evde olmadığını, çocuklara babaannenin baktığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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