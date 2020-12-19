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Aktüel Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor
Aktüel

Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:46:05 -
Keçiören'de sokak canlıları unutulmuyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Altınok, soğuk havalarda dışarıda yaşayan sokak canlıları ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu canlılarımızı doğal yaşam alanlarında besliyoruz. Tedaviye ihtiyaç duyan canlılarımızı ise Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde bakım altına alıyoruz." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Keçiören’in birçok noktasında sokak hayvanlarını korumak için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama ve belediyenin tesislerinden temin edilen yemek artıklarını bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum, mazlum ve dilsiz varlıklardır. Bu canlılarımızı doğal yaşam alanlarında besliyoruz. Tedaviye ihtiyaç duyan canlılarımızı ise Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde bakım altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınok, sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını, toplum olarak da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Bu anlamda Keçiören’de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı

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