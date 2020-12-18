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Aktüel Keçiören'de sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde
Aktüel

Keçiören'de sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık" - "Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:14:57 -
Keçiören'de sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan bahçe, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'ni Ankara'nın gözde dinlenme mekanlarından biri olarak tanımladı.

Bahçenin, vatandaşların sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan vazgeçilmez mekanlar arasında yer aldığını anlatan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören'imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz."


- "Türkiye'nin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birisine sahip"


Turgut Altınok, Türkiye'nin ve Ankara'nın en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi'nin yazın da kışın da bitki cenneti olduğunu bildirdi.

Kışın bahçede yeşilin ve sarının her tonuna rastlanabileceğini anlatan Altınok, keyfini çıkarmaları için Ankaralıları bahçeye davet etti.

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