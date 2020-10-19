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Aktüel Keçiören'de köşe bucak temizlik
Aktüel

Keçiören'de köşe bucak temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor. Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarıyla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:15:11 -
Keçiören'de köşe bucak temizlik

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında hem mıntıka temizliği yapılıyor hem de köşe bucak süpürme işlemi gerçekleştiriliyor.

Dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde, sokak ve binaların iç kısımlarını dezenfekte ederek vatandaşlara sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.


- "Daha temiz bir Keçiören için gece gündüz sahadayız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor. Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarıyla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz. Temizlik ekiplerimiz muhtarlarımızla koordineli bir şekilde ilçemizi köşe bucak temizliyor ardından da dezenfekte çalışması yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahadayız. Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle ilçemizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın sağlığı için çalışıyoruz."

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