Keçiören’de korkutan yangın

Ankara Keçiören’de bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Esinti Sokak’ta bir binanın kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenenler ise ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Küçük bir çocuk ve yangına müdahale ettiği sırada üzerine kimyasal madde sıçrayan itfaiye eri ise hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.