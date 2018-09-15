Keçiören sakinleri temizlik ordusu kurdu

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Dünya Çöp Toplama Günü dolayısıyla Keçiören Belediyesi’nce, ilçeye bağlı Sancaktepe, Yükseltepe, Şehit Kubilay mahallelerinde bir yeşil gün programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katılımlarıyla gerçekleşen programda, ağaç dikim çalışması, çevre temizliği, şehit ve gazi ailelerine ziyaret, ihtiyaç sahibi insanları belirleme çalışmaları yapıldı.

BU ADIMLAR BİZE HAYIR GETİRECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Biz ezelden beri çevreciyiz. Hem dinimiz, hem medeniyetimiz, hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çevreye, doğaya, insana ve tüm yaratılmışlara olan değerin ve saygının göstergesi bir yönetim tarzıyla birlikte bugün yolumuza devam ediyoruz. Bugün bura da atılan adımlar bize hayırlar getirecektir” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, “Biz uzun zamandır geri dönüşümle alakalı, çöp toplamayla alakalı olarak belli çalışmalar yapıyoruz. Burada en önemli görev hanımlara düşüyor. Evsel atıkları kendi evlerinde de ayırırlarsa büyük bir başarı sağlarız” diye konuştu.