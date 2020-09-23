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Aktüel Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddete ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Aktüel

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddete ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:21:22 -
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddete ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen fotoğraflarda, husumetli olduğu kişi tarafından vurulan A.Ö, hastaneye getirildikten kısa bir süre sonra yakınları da yoğun bakım servisi önünde toplanıyor.

Bir süre sonra maktulün eşi G.Ö, kayıt masasındaki bilgisayarı düşürmeye çalışıyor.

Ardından maktulün yakınlarından B.O ile olayda yaralanan F.Ö de canlandırma bölümünün kapı ve camlarını yumrukluyor.

Polisin müdahalesi üzerine maktul yakınlarından Y.Ö yoğun bakım girişindeki masaya vururken, M.D.Ö ise polis ve güvenlik görevlilerine mukavemet ediyor.

Bu esnada bazı maktul yakınlarının yoğun bakım kapısını zorlayarak içeri girmeye çalışması üzerine sağlık çalışanları, polisin oluşturduğu koridordan olay yerinden tahliye ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek 5 şüpheli hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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