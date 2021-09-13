Keçiören Belediyesi’nden kiralık dükkanlar
Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , 30.09.2021 tarih ve saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden bedeli karşılığında temin edilebilir.
Adres: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
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