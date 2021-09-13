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Ekonomi Keçiören Belediyesi’nden kiralık dükkanlar
Ekonomi

Keçiören Belediyesi’nden kiralık dükkanlar

Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 yıllığına kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 14:57:00 -
Keçiören Belediyesi’nden kiralık dükkanlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere , 30.09.2021 tarih ve saat 12.00’ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne verilecektir.    İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.

Adres:  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı  No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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