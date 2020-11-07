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Aktüel Keçiören Belediyesi köylere "tandır damı" inşaat desteğini sürdürüyor
Aktüel

Keçiören Belediyesi köylere "tandır damı" inşaat desteğini sürdürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:36:15 -
Keçiören Belediyesi köylere "tandır damı" inşaat desteğini sürdürüyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyünde temelleri atılan tandır damının yapımında sona gelindiğini, Sarıbeyler köyünde ise tandır damı inşaatının devam ettiğini belirterek, "İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok yaptığı açıklamayla, Keçiören Belediyesi'nin Kösrelik köyünde yapımı tamamlanmak üzere olan, Sarıbeyler köyünde ise inşası tüm hızıyla devam eden tandır damı projesini Çalseki ve Güzelyurt köylerinde de hayata geçirerek köylülerin hizmetine sunacağını kaydetti.

Kösrelik köyündeki tandır damı yapımında sona yaklaşıldığının müjdesini veren Altınok, "Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok şunları kaydetti:

"İlçemize bağlı dört köyde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve organik gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Kösrelik köyünde inşa ettiğimiz tandır damını dört köyümüze de inşa edeceğiz."

Altınok ayrıca çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını ifade ederek, “Şehrimizi doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacağız." diye devam etti.

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