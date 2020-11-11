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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Altınok "TMM" uyarısı yapıp dezenfektan dağıttı
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Altınok "TMM" uyarısı yapıp dezenfektan dağıttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Pandemi sürecinde Türkiye’de öz kaynaklarıyla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz. Şu anda dezenfektan üretimimiz devam ediyor. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dezenfektan dağıtımını yapmaya devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:54:21 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok "TMM" uyarısı yapıp dezenfektan dağıttı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki mahalle denetimleri sırasında EGO halk otobüsünü durdurarak yolculara hem dezenfektan dağıttı hem de temizlik, maske ve mesafe (TMM) uyarısında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla üretimine devam edilen dezenfektanları cadde, sokak, park ve pazarlarda vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Altınok, bu kapsamda Keçiören Şenlik Mahallesi Nuri Pamir Caddesi üzerinde bir EGO otobüsünü durdurarak otobüs içinde bulunan yolcuları hem TMM kuralları konusunda uyardı hem de dezenfektan ve kolonya dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altınok, "Pandemi sürecinde Türkiye’de öz kaynaklarıyla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz. Şu anda dezenfektan üretimimiz devam ediyor. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dezenfektan dağıtımını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan TMM kurallarına uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Maskesiz sokağa çıkmak vebaldir"


Kovid-19 salgınının artış göstermesiyle birlikte vatandaşları uyarmak için sürekli sahada olduğunu belirten Altınok, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda TMM kurallarına muhakkak uyulması gerektiğini vurguladı.

Altınok, vatandaşlara yönelik şu uyarılarda bulundu:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlatıyoruz."

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