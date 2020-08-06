Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Kentsel dönüşümün fitilini biz ateşledik"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören’in 6’da 5’i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. Biz de insanca yaşam, insanca hayat diyerek kentsel dönüşümü başlattık. Türkiye’de ilk kez kentsel dönüşümün fitilini ateşleyen, gündeme getiren biz olduk." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nce yapılan açıklamaya göre, Keçiören Esertepe mahallesinde yeni yapılan Arif Nihat Asya Parkı’nın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Altınok gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından Esertepe mahallesinde inşa edilen, içerisinde çocuk oyun alanı ve ağaçlandırma sahası bulunan Arif Nihat Asya Parkı’nın açılışına AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu olmaksızın sokakları incelediklerini ve hizmetlerini anında götürdüklerini belirtti.

Mahalleleri kışın kar yağdığında ziyaret ettiğini ifade eden Altınok, "Ben burada otursam aracım eve ulaşır mı, bir hastalık olsa ambulans kapıya kadar gelebilir mi diyerek denetimlerimi aralıksız yaparım." ifadesini kullandı.





- "Keçiören, Türkiye’de kendi kendine dönüşen şehirdir"





Turgut Altınok, mesai mefhumu olmaksızın Keçiören’e hizmet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yıl ilçemize spor için yaptığımız yatırım 50 milyon TL değerindedir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle halı saha, voleybol sahası ve spor tesisi gibi birçok eseri Keçiören’e kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben Keçiören çocuğuyum. 1994’te aday oldum, göreve başladım. Şimdi de Keçiören’i baştan başa geziyorum. Keçiören’de 6 haneden 5’i gecekonduda yaşıyordu. Şu anda dönüşen şehrimizin gerdanlıklarını yapıyor, var olanı da güzelleştiriyoruz. Keçiören, Türkiye’de en hızlı şekilde kendi kendine dönüşen şehirdir. Burada çok fazla TOKİ yapısı da yoktur."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin başarısına değinen Altınok, “Şu anda Kovid-19 dönemindeyiz. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bütün ülkeler yaşlılarına sahip çıkamadı. Türkiye, bu ülkelere yardım gönderdi. Sağlık altyapımızın güçlü olması nedeniyle ülkemiz bu pandemi dönemini fazla hissetmedi. Bizler de temizlik, maske ve mesafe konularına bu yeni normal dönemde dikkat etmeliyiz. Pandemi döneminde Türkiye'de ilk maske ve dezenfektan üretimini biz yaptık. Cadde, sokak, park ve pazar, hastane gibi birçok alanı dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz.” bilgilerini verdi.







- “Şairlerimiz, bizi biz yapan değerlerimizin temsilcileridir”







Keçiören Belediye Başkanı Altınok, yeni açılan parka Şair Arif Nihat Asya ismini verdiklerini bildirdi.

Şair Asya'nın bayrağı en iyi anlatan şairlerden birisi olduğunu belirten Altınok, "Karşıyaka mezarlığında bulunan mezarını her zaman ziyaret eder, Fatiha okurum. Şairlerimiz, bizi biz yapan değerlerimizin temsilcileridir. Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif, Abdurrahim Karakoç milletimizin sesi, milletimizin çığlığıdır. Bu sanatçılarımız yaşadıklarını ve yaşananları en iyi şekilde bizlere aktarmışlardır. Rahmete giden tüm şair ve edebiyatçılarımızı rahmetle anıyorum. Bize bu vatanı vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.