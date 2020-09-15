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Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz"
Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz"

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği Keçiören'in Yıldızları programında bu hafta Taekwondo Milli Takım Antrenörü Üsküdar Kurt ile taekwondo sporcuları Ali Ertaş ve Egemen Tufan konuk edildi - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Milli sporcuların tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak, gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için her hafta sporun farklı branşlarını ele alıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:45:35 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Keçiören'in Yıldızları programında bu hafta Eski Milli Sporcu ve Taekwondo Milli Takım Antrenörü Üsküdar Kurt, Taekwondo A Milli Takım Sporcusu Ali Ertaş ile Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonu Egemen Tufan konuk edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan Keçiören'in Yıldızları programı çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora teşvik etmek için milli sporcuların başarı öykülerini gündeme getirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milli sporcuların tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak, gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için her hafta sporun farklı branşlarını ele alıyoruz. İstiklal Marşımızın tüm dünyada yankılanmasını, bayrağımızın gönderde dalgalanmasını sağlayan millilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altınok, ilçede sporun daha da geliştirilmesi için 2020 yılı içerisinde 50 milyon TL’lik yatırım yapılığını belirterek, geçtiğimiz günlerde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokolle de çok amaçlı yeni bir spor merkezinin inşa edileceğini kaydetti.

Altınok, "Cumhurbaşkanımızın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanımızın desteği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla iş birliği yaparak çeşitli protokoller imzaladık. Çok amaçlı spor tesisi, Bağlum Stadı’nın yenilenmesi, Ayvalı Gençlik Merkezi, halı saha ve diğer spor alanlarımızın yenilenmesi faaliyetleri kapsamında ilçemize toplam 50 milyon TL değerinde spor yatırımı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taekwondo Milli Takım Antrenörü Üsküdar Kurt ise, "Taekwondo elbisesi dobok; barışı, saflığı, temizliği, öğrenmeye hazır oluşu simgeliyor. Kişisel gelişim açısından bu spor gençlere olumlu katkılar sunuyor. Taekwondo, her yaş ve cinsiyetten bireyin spor ve egzersiz olarak yapabileceği bir spordur." ifadelerini kullandı.

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