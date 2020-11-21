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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Binalarımız için kimlik kitapçığı oluşturacağız"
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Binalarımız için kimlik kitapçığı oluşturacağız"

"Vatandaşımız yapı hakkındaki her bilgiyi, kullanılan malzemeleri ve kalitesini görecek. Uygulamada müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme ve taşeronların bilgisi yer alacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:11:53 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Binalarımız için kimlik kitapçığı oluşturacağız"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yapı tadilatları ve proje değişiklikleri ile ilgili bir takım inşaat çalışmalarında 'Bina Kimlik Belgesi' uygulaması ile vatandaşı yap-bozdan kurtaracağız. Vatandaşımız yapı hakkındaki her bilgiyi, kullanılan malzemeleri ve kalitesini görecek. Uygulamada müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme ve taşeronların bilgisi yer alacak." dedi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan Turgut Altınok, belediyecilikte bir ilke imza atarak ilçede inşa edilecek binalar için müteahhitlere "bina kimlik kitapçığı" yaptıracaklarını belirtti.

Altınok, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğunu hatırlatarak Keçiören’de sağlam ve yönetmeliğe uygun yapıların inşasını teşvik ettiklerini, yapı denetimlerinin ise eksiksiz yerine getirildiğini kaydetti.

Bu kapsamda bina kimlik kitapçığı oluşturma kararı aldıklarını söyleyen Altınok, projeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Emlak satın alan vatandaşımızın yıllar geçtikçe elektrik, su, doğalgaz, atık su tesisatı yenileme veya ev tadilatı yapma gibi ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu kapsamda tadilat çalışması yürütülürken de tesisatların geçiş noktalarının yerlerinin belirlenmesi oldukça zor olabiliyor. Vatandaşlarımız adına tüm bu teknik sorunları bertaraf etmek için de söz konusu yapıya dair bilgilerin yer aldığı bir belgeye ihtiyaç duyuluyor.

Biz de ustaların yapıyı kırarak tahmini olarak yürüttüğü çalışma sürecini ortadan kaldırmak için 'Bina Kimlik Belgesi' oluşturma kararı aldık ve bunun için de altyapı çalışmalarımızı başlattık. Bina Kimlik Belgesi ile o binanın proje detayları, kimin tarafından yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı gibi armatürlerin marka detayına kadar tüm bilgilere ulaşılabilecek bir sistem geliştiriyoruz. İşte bu noktada işyeri veya daire satın almak isteyen vatandaşımıza, o mülkü henüz satın almadan, yapı ile ilgili tüm proje ve teknik bilgileri belediyemizin dijital platformlarından sunmuş olacağız."

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