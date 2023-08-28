Keçiboynuzu kürü nedir? Özden gelen özelliğini sıralayacak olursak say say bitmiyor! Kürü yüksek kazanç sağlıyor

Keçiboynuzu baklagiller ailesinin bir üyesidir. Ve vücuda enerji vermektedir. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde etkilidir. Ve cinsel gücü de arttırdığı için pekmezinden macununa, piyasada birçok hali bulunmaktadır. Keçiboynuzundan yararlanmak kolay bulunduğu için en pratik yoldur.

Keçiboynuzu kürünü iki malzeme ile hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Faydalarını gördükten sonra her gün hazırlayıp kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdi gelelim keçiboynuzu kürü nasıl yapılır sorusunun cevabına.. Keçiboynuzu kürünün faydaları nelerdir bir göz atalım;

Keçiboynuzu Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Keçiboynuzu kürü için gerekli malzemeler, yarım litre temiz içme suyu, aktarlardan alabileceğiniz 5-6 tane keçiboynuzudur.

Keçiboynuzu Kürü Nasıl Yapılır?

Bu kürü hazırlamak için ilk olarak bir tencerenin içine içme suyu eklemelisiniz. Ve kaynatmaya başlayın. Su kaynayınca altını kısabilirsiniz ya da tamamen kapatabilirsiniz. Kurumuş keçiboynuzu olduğu için sert olacaktır ve keçiboynuzlarını parçalayıp ve tencerenin içine eklemelisiniz.

Kısık ateşte ise tencerenin kapağını kapatarak iki üç dakika kaynamasını beklemelisiniz. Sonrasında kürünüzü ocaktan aldıktan sonra 15-20 dakika kadar demlenmesi için bekleyiniz. Suyu ocaktan aldıktan sonra demlenmesi için tencerenin kapağı kapalı şekilde 20 dakika kadar bekletiniz.

Sonrasında elde ettiğiniz karışımı süzgeç yardımıyla bir sürahiye boşaltınız. Ve içinde keçiboynuzu parçaları kalmadığına emin olunuz. Böylece keçiboynuzu kürünüz kullanmaya hazır durumdadır.

Keçiboynuzu Kürü Nasıl Uygulanır?

Keçiboynuzu kürünü hazırladıktan sonra biraz soğumasını bekleyip içebilirsiniz. Kürün faydalarını görmek için dikkat etmeniz gereken bir hafta boyunca her gün taze olarak hazırlayıp tüketmektir. Keçiboynuzu kürünü bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara vermeniz gerekmektedir. İsterseniz bir hafta içip bir hafta ara vererek uygulamaya devam edebilirsiniz.

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Keçiboynuzuna ya da buna benzeyen bir ürüne alerjiniz varsa bünyeniz alerjik ise kesinlikle kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuzdan onay almadan kullanmamalısınız. Eğer ciddi bir kronik rahatsızlığınız varsa bu kürü uygulamamalısınız. Ve düzenli kullandığınız ilaçlar varsa etkileşime girmemesi için doktorunuza danışmadan hareket etmemelisiniz.



Keçiboynuzu Kürü Faydaları Nelerdir?

Keçiboynuzu özellikle Akdeniz Bölgesinde çok yetiştirilmektedir. Ve çok enerji sağlayan bir bitkidir. Eskilerden çocuklara şeker niyetine yedirilen keçiboynuzunun içeriğinde sodyum, yağlar, karbonhidrat, C ve A vitamini ile mineraller bulunmaktadır. Zengin bir maddedir.

Keçiboynuzu akciğerlerin temizlenmesinde etkili olduğu için akciğerlerde meydana gelen ödemleri daha da azaltmaktadır. Bundan dolayı da astım ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşayanlara da iyi geldiği söylenmektedir.

Keçiboynuzu kullanarak bağırsaklarda zararlı bakteri oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Keçiboynuzunun içinde yüksek miktarda kalsiyum bulunduğu için kemik sağlığını olumlu etkilemektedir.

Kadınlarda ilerleyen yaşlarda çok görülen kemik erimesini geciktirmektedir. Ve yavaşlamasını sağlamaktadır.

Bu kürün antioksidan özelliği olduğu için hücrelerin kendisini onarma ve yenileme sürecini hızlandırmaktadır.

Antioksidan özelliği olduğu için de düzenli kullanıldığında cilt sağlığını desteklemektedir. Ve yaşlanma belirtilerini en aza indirip geciktirmektedir.

Keçiboynuzunun balgam söktürücü özelliği vardır. Bundan dolayı da akciğer için iyi bir temizleyicidir.

Vücutta birikmiş olan radyasyon ve toksinleri dışarı atar. Yani detoks özelliği vardır.

Kansızlık sorununa iyi gelmektedir. Ve bağışıklığı güçlendirmektedir.

Kadınlarda ve erkeklerde cinsel gücü arttırır. Sperm sayısını arttırarak hamile kalmayı kolaylaştırır.

Diş ve diş eti sağlığında çok etkilidir ve hasarlı hücreleri onarmaktadır.

Keçiboynuzunun kolesterolü düşürdüğü de söylenmektedir.

Keçiboynuzu doğal bir antibiyotik olduğu için soğuk algınlığına, gribe ve öksürüğe iyi gelir. Enfeksiyonlara karşı savaşmaktadır.

Nefes darlığı sorunu olanlarda etkilidir.

Bağırsakları temizler ve zararlı bakterilerin oluşumunu engeller.

Keçiboynuzu Kürü Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Keçiboynuzu kürü herkeste farklı zaman diliminde etki göstermektedir. Kişinin metabolizmasına ve hastalığına göre fayda sağlama süresi de değişecektir.

Keçiboynuzu kürünü tavsiye edildiği gibi kullanırsanız kür bitiminde faydasını görebilirsiniz. Tabi küre başlamadan önce mutlaka doktora danışmalısınız.

Keçiboynuzu kürünü özellikle ilaç kullananların, kronik hastalıkları olanların ve şeker hastalarının uygulaması doğru değildir.

Keçiboynuzu kürü sperm sayısını ve hareketliliği arttırmak için spermin başındaki kesecikte yer alan enzimlerin daha aktif konuma gelmesini sağlar. Bu şekilde de yumurta zarının kolayca parçalanmasını sağlar.

Kürün daha etkili olması için bazı maddelerin vücutta depolanması daha etkili olacaktır. Faydalı maddeler vücudumuzda daha çok depolandıktan sonra istenilen duruma gelince hücrede bulunan şekil değiştirme mekanizması da aktif duruma gelecektir. Ve bu kürü sabırlı bir şekilde uygulamak oldukça önemlidir.

Keçiboynuzu Kürü Saraçoğlu Tarifi

Keçiboynuzu kürü çok etkili bir kürdür. İbrahim Saraçoğlu da bu kürü önermektedir. Bu kür ile sperm sayısı da arttırılabilir. Keçiboynuzu kürü şu şekildedir;

Saraçoğlu’nun keçiboynuzu kürü için gerekli malzemeler 6-7 tane keçiboynuzu ve yarım litre içme suyudur. Keçiboynuzu kürünü hazırlamak için yarım litre su ve 6-7 adet keçiboynuzu gereklidir.

İlk olarak yarım litre suyu kaynatınız. Keçiboynuzlarını küçük parçalar haline getirilip kaynayan suya atmalısınız. Ağzı kapalı bir şekilde üç dakika kadar kısık ateşte kullanmalısınız. Sonra da 20 dakika dinlendikten sonra parçaları suyun içinden alabilirsiniz. Oluşturduğunuz suyu sabahları aç karnına ve gece yatmadan önce günde iki kere içebilirsiniz. Suyu her gün yeniden hazırlayıp bir hafta boyunca içebilirsiniz.

Bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara verip ikinci haftadan sonra sadece gece yatmadan önce bir bardak olarak içilebilmektedir. Uygulama 3 ay boyunca devam ettirilebilmektedir.

Keçiboynuzu Kürü Sperm Sayısını Artırır Mı?

Keçiboynuzu kürünün özelliklerinden bir tanesi de etkili bir enerji kaynağı olmasıdır. İçeriğindeki bileşenler ile cinsel gücü arttırmaktadır. Ve hareketli sperm sayısının artmasını sağlayıp sperm kalitesini arttırmaktadır. Erkeklerde görülen iktidarsızlık sorununun da önüne geçmektedir. Zarar görmüş hücreleri onardığı söylenmektedir. Bu kür Ahmet Maranki tarafından da tavsiye edilmiştir.

Keçiboynuzu Kürü Akciğer Temizlemek İçin Nasıl Kullanılır?

Keçiboynuzunun bir diğer özelliği de akciğerlerdeki ödemin atılmasına yardımcı olmasıdır. Bu kür balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edicidir.

İbrahim Saraçoğlu’nun akciğeri temizlemek için tavsiye ettiği keçiboynuzu kürü şu şekildedir;

Akciğeri temizlemek için keçiboynuzu kürü için gerekli malzemeler; 6-7 adet keçiboynuzu ve 500 ml içme suyu. Hazırlamak için suyu kaynamaya bırakın kaynayınca içine 6-7 adet keçiboynuzu parçalara ayrılıp atabilirsiniz. Suyun ağzını kapatarak 5-6 dakika kaynamaya bırakmalısınız. Demlenmesi için 15 dakika beklenir. Sonrasında başka bir kaba süzülerek alınır ve soğuması beklenir.

Suyun bir kısmını sabah aç karnını, bir kısmını öğlen aç karnına kalanını da gece yatmadan önce içmelisiniz. Kürü içmeyi bir hafta boyunca her gün devam ettirmelisiniz. İkinci haftada ise haftada dört gün içmelisiniz.

Kürü uygulamaya akciğerlerinizdeki ödem geçene kadar devam edebilirsiniz. Kürün diğer adı da akciğer detoksudur. Ve akciğeri temizlediği için öksürüğe de iyi gelmektedir.

Keçiboynuzu Kürü Astım ve Nefes Darlığı İçin Nasıl Kullanılır?

Astım ve nefes darlığı için keçiboynuzu kürü yapacaksanız koyu renge sahip olan keçiboynuzlarını kullanmalısınız. Astım ve nefes darlığı sorunu için elde edeceğiniz kür şu şekildedir;

Gerekli olan malzemeler az önce saydığımız gibi 6- 7 tane keçiboynuzu ve yarım litre su. İlk olarak keçiboynuzlarını yıkayıp küçük parçalara ayırın. Suyun kaynamasını bekleyin kaynayınca içine keçiboynuzlarını parçalayarak ekleyin. 7-8 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra 15 dakika kadar demlenmesini bekleyiniz. Sonrasında cam bir şişeye alarak tüketmeye başlayabilirsiniz.

Elde ettiğiniz kürü 1-2 gün buzdolabında tutabilirsiniz. Sabah ve akşam yemekten önce bir çay bardağı içebilirsiniz. Ve bu küre 15 gün boyunca devam etmelisiniz.

Keçiboynuzu Kürünü Herkes Uygulayabilir Mi?

Keçiboynuzu kürünün çoğunlukla yan etkisi yoktur. Keçiboynuzu sağlıklı bir besin kaynağıdır. Ama herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir özellikle kronik hastalığı olanların, ilaç kullanan kişilerin ve şeker hastalarının doktorlarına danışmadan uygulamaları sakıncalıdır.

Keçiboynuzu kürünü açıklanan miktarlarda ve zamanlarda içmeniz çok önemlidir. Bu ölçülere uyarsanız daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bu küre başlamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Alerjiniz varsa ya da bir kronik rahatsızlığınız varsa uzak durmanız gerekebilir.

Keçiboynuzu Kürünün Kullanım Alanları

Kadınlar kansızlık sorunu için uygulanan bir kürdür. Kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemik erimesi sorununa karşı da etkilidir. Özellikle ilerleyen yaşlarda kadınlarda görülen kemik erimesi sorununun önüne geçmek için keçiboynuzu kürü tüketilebilir. Keçiboynuzunun içinde kalsiyum olduğu için diş sağlığı içinde çok faydalıdır.

Keçiboynuzunu çocuklarınız düzenli olarak tüketirse iskelet sistemleri daha sağlıklı olacaktır.