Keçi sütünün faydaları nelerdir? Ne işe yarar?
Keçi sütü bileşim ve besin elementlerinin zenginliği bakımından anne sütüne en yakın süt olduğu bilinmektedir.
Keçi sütünün, kalsiyum içeriği inek sütünden daha yüksektir. Bu durumda keçi sütünün bebek gelişimi için iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple keçi sütü bebek maması üretimi için ideal bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kolay tüketimi ile bir adım öne çıkan keçi sütü, aynı zamanda pek çok önemli vitamini barındırmaktadır.
Keçi sütünün faydaları nelerdir?
- Bağışıklığı arttırıyor.
- Metabolizmayı güçlendiriyor.
- Çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimini destekliyor.
- Kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.
- Kemik erimesinin önlenmesini sağlıyor.
- Anemi tedavisine yardımcı oluyor.
- Felç, kalp krizi gibi durumların önüne geçilmesini sağlıyor.
- Yaraların hızla iyileştirilmesine yardımcı oluyor.
- Astım, migren, mide ülseri, sıklıkla kusma, egzama, kronik katarakt gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabiliyor.
- Zayıflamak isteyen bireyler için yağ yakma ve bağırsakları çalıştırma konusunda yardımcı oluyor.
- Stresin azaltılmasını sağlıyor.
- Alerjik reaksiyonların önlenmesinde etkili rol oynuyor.
- Kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor.
- İltihapların giderilmesini sağlıyor.