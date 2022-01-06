Keçi sütünün faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

Keçi sütünün, kalsiyum içeriği inek sütünden daha yüksektir. Bu durumda keçi sütünün bebek gelişimi için iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple keçi sütü bebek maması üretimi için ideal bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kolay tüketimi ile bir adım öne çıkan keçi sütü, aynı zamanda pek çok önemli vitamini barındırmaktadır.

Keçi sütünün faydaları nelerdir?