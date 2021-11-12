Keçi sütü sabunu nedir, faydaları nelerdir?

Cilde iyi gelmesi nedeni ile genellikle cilt bakım ürünü olarak kullanılmaktadır.

Keçi sütü sabunu faydaları nelerdir?

-Cildin zararlı güneş ışınlarından korunmasına yardımcı olur.

-Ciltteki kızarıklık ve döküntülerin giderilmesini sağlamaktadır.

-Mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

-Hücre yenileyici özelliği vardır. Bu sayede ciltte kırışıklıkların meydana gelmesini önlemektedir.

-Siyah noktaları yok eder. Keçi sütü sabunu düzenli kullanımda cildinizdeki siyah noktaları temizler ve canlı bir yüze sahip olmanızı sağlar.

-Sivilceleri temizler. Cildinizi mikroplardan arındırır ve cildinizin nefes almasını sağlar. Bu sayede sivilce oluşumu önlenir.

-Mantar, egzama gibi problemleri ortadan kaldırmak ve cilt sağlığına kavuşmak için etkilidir. Cilt üzerinde oluşan enfeksiyonları temizler.

-A vitamini de içerdiği için ölü derinin atılmasını ve derinin yenilenmesini sağlar.

-Cildinizde bir döküntü ve kaşıntı varsa keçi sütü sabunu ile bu rahatsızlığı ortadan kaldırabilirsiniz.

Keçi sütü sabunu kaç günde bir kullanılır?

Keçi sütü sabunu ise hafta 1-2 defa kullanıldığında saç derisinde meydana gelen mikrop ve bakterilerin temizlenmesini sağlayarak saç derisini doğal olarak nemlendirmektedir. Böylece saçların dökülmesini engelleyerek daha canlı ve sağlıklı uzamasını sağlamaktadır.

Keçi sütü sabunu evde nasıl yapılır?

Doğal sabununuzu parçalara ayırın ve mikrodalgada eritin. İçerisine toz keçi sütünü, balı, bademi havuç ve mür yağını ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Ardından karışımı sabun kalıbına dökün ve donmasını bekleyin.