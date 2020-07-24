Kebir ne demek? Kebirin anlamı nedir? Ayasofya-ı Kebir anlamı
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte esaretten kurtulan Ayasofya Camii’nde bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak. Ayasofya Camaisinin girişine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası asıldı. Peki Ayasofya-ı Kebir anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?
Kebir kelimesi Arapça kökenlidir. TDK'ye göre kebir kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Büyük, ulu- Yaşça büyük, yaşlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açmıştı.