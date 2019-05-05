0553 313 94 23

Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve yönetimi genel kurula katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdülkadir Çınar, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi iş adamları ile birlikte MÜSİAD 25.

05 Mayıs 2019 Pazar 23:51
Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve yönetimi genel kurula katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdülkadir Çınar, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi iş adamları ile birlikte MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Yeni Genel Merkez Açılış programına katıldı.


MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Yeni Genel Merkez Açılış programına Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar ve şube üyeleri de katılım sağladı.


Genel Kurul ve yeni genel merkez binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, çok sayıda devlet yetkilisi ile STK ve Oda Başkanının da katılımı ile gerçekleştirildi.


Genel Kurul ve yeni genel merkez binasının açılış törenine Kdz. Ereğli’den yoğun bir katılım sağladıklarını belirten Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülke ekonomisine dinamizm kazandıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çınar açıklamasında “Cumhurbaşkanımızın da onurlandırmasıyla açılışı gerçekleştirilen yeni genel merkez binamızın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Yeni hizmet merkezimizde ülkemiz ekonomisine dinamizm kazandıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisi ve sosyal birlikteliğine oynanan oyunları bertaraf edebilmek için ekonomik ve siyasi mana da güçlü olmamız aşikardır. Bu yüzden bir iş dünyası derneği olan MÜSİAD ekonomik gücün ülkemizde tesis edilerek, bu gücü kendi memleketi ve devleti lehine çalıştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır, yapacaktır da. Bu minvalde göreve tekrar seçilen Sayın Genel Başkanımızla yeni yönetim kurulumuza tebriklerimizi sunar, yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini dileriz. Karadeniz Ereğli Şubesi olarak bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da genel merkezimizin yapacağı çalışmalara destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 23:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Makedonya seçimlerine ilişkin açıklama
    1. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey..
    2. Gazze'de gazeteciler "İsrail'in AA..
    3. ﻿On bir ayın sultanı bereketi ile geldi
    4. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir..
    5. Mali'de bir gazeteci kayboldu
    6. Ankara'da ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    7. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    8. Sivas’ta 5 asırlık Ramazan geleneği
    9. Yemen’de silah sesleri altında ilk..
    10. İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    11. Şehir magandaları yangını söndürmeye..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2019
    13. Zonguldak’ta polisten uyuşturucu..
    14. Kontrolden çıkan otomobil park..
    15. 15 Drogon bot sporcusu Kdz. Ereğli’de..
    16. Verem Savaş Derneği Ramazan öncesi..
    17. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve..
    18. Rusya'nın başkenti Moskova'da..
    19. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Batı..
    20. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    21. İtfaiye eri kurtardığı bebeği..
    22. İhvan'dan BMGK'ya "Gazze saldırılarını..
    23. Müslümanların gözünün içine baka baka..
    24. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    25. Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı
    26. "YSK'nin verdiği karar, beğenelim,..
    27. 18 Arap ülkesinde yarın ramazan
    28. Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu
    29. Rusya’daki uçak yangınında ölü sayısı..
    30. Maçın ardından
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Bayern Münih dolu dizgin!
    Bayern Münih dolu dizgin!