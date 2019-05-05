Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve yönetimi genel kurula katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdülkadir Çınar, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi iş adamları ile birlikte MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Yeni Genel Merkez Açılış programına katıldı.

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Yeni Genel Merkez Açılış programına Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar ve şube üyeleri de katılım sağladı.

Genel Kurul ve yeni genel merkez binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, çok sayıda devlet yetkilisi ile STK ve Oda Başkanının da katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul ve yeni genel merkez binasının açılış törenine Kdz. Ereğli’den yoğun bir katılım sağladıklarını belirten Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülke ekonomisine dinamizm kazandıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çınar açıklamasında “Cumhurbaşkanımızın da onurlandırmasıyla açılışı gerçekleştirilen yeni genel merkez binamızın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Yeni hizmet merkezimizde ülkemiz ekonomisine dinamizm kazandıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisi ve sosyal birlikteliğine oynanan oyunları bertaraf edebilmek için ekonomik ve siyasi mana da güçlü olmamız aşikardır. Bu yüzden bir iş dünyası derneği olan MÜSİAD ekonomik gücün ülkemizde tesis edilerek, bu gücü kendi memleketi ve devleti lehine çalıştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır, yapacaktır da. Bu minvalde göreve tekrar seçilen Sayın Genel Başkanımızla yeni yönetim kurulumuza tebriklerimizi sunar, yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini dileriz. Karadeniz Ereğli Şubesi olarak bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da genel merkezimizin yapacağı çalışmalara destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.