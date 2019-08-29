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Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 16 doktor

AK Parti Kdz.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 16 doktor

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne bir göğüs hastalıkları ve bir fizik tedavi uzmanı olmak üzere iki doktorun atamasının gerçekleştirildiğini, 12’si pratisyen, bir kardiyolog ve bir fizik tedavi uzmanının da kadrosunun açıldığını belirtti.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde ki doktor açıklarının giderilmesi için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini söyledi. Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada“2019 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında 1 Göğüs Hastalıkları ve 1 Fizik Tedavi uzmanı Ereğli Devlet hastanesine yerleşmiştir. 88. Dönem Devlet hizmet yükümlülüğü kurasında Ereğli Devlet hastanesine 12 pratisyen, 1 kardiyoloji ve 1 Fizik Tedavi uzmanı kadrosu açılmıştır. Kdz Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
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