KDV ve tapu harcı indiriminde devam sinyali

İstanbul’da gerçekleştirilen Dijital Şehircilik Zirvesi’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zirvede editörümüz Buğra Kardan’ın “KDV ve tapu harcında indirim süresi 31 Ekim’de doluyor. Bu süre uzatılacak mı?” sorusunu cevaplandıran Kurum, “O konu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetki alanında. Bu konuda yeni adım atılır mı bilemiyoruz. Ama biz sürenin uzatılmasına sıcak bakıyoruz, sektörün böyle bir ihtiyacı var” dedi. Murat Kurum, zirvedeki konuşmasında ise şu mesajları verdi:

İmar Barışı için 6 milyonun üzerinde başvuru

İmar Barışı’na şu ana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaş başvurdu. 5 milyara yakın başvuru bedeli ödendi. Başvuru süreci 31 Ekim’de, ödeme süreci de 31 Aralık 2018’de bitiyor.

Barışa vatandaşımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Başvuru sürecini uzatıp uzatmamayı yeniden değerlendireceğiz. Yoğun talep var, bakacağız. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor.

Tapuların gerçek bedelden alınması noktasında da bir çalışma yürütüyoruz. Bundan sonra tapu devirleri yapılırken gerçek bedel üzerinden harç alacağız.

Dönüşümde çelikler ortadan kalkacak

Kentsel dönüşümle alakalı problemlerimiz var. Dönüşümde ‘vergi, resmi harçlardan muaftır’ deniyor orada bir çelişki var. Bu çelişkiyi de ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı bitirdik.

Dönüşümü doğru ve yanlış yapanlar ayırt edilemiyor. Bu sorunu da aşacak adımlar atmalıyız.

Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, ülkemizin geleceği için önemli bir proje. Dünyada eylem planı hazırlayan üç ülke var. ABD, Avustralya ve Hollanda. Biz de Türkiye olarak ülkemizin eylem planını hazırlamak istiyoruz.

Planı 2023 yılına kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Süreç içerisinde de belediyelerimizin bu eylem planı çerçevesinde uygulamalarını sahada yapıyor olmaları gerekiyor.

Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile bütün verileri bir noktada toplayacağız. Böylece dijital bakanlığın adımlarından biri atılmış olacak, imar planları, ruhsatları tek noktadan takip edilebilecek.

Türkiye’de sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göç oranı yüzde 80’lere varacak. Ama köylerimizi de yaşanabilir, refah seviyesi yüksek köyler haline getirmeliyiz.

Tarım ülkesiyiz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylerimizin de standartlarını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Plansız alanlar imar yönetmeliğiyle alakalı köylerimizi, yaylalarımızı koruyacak düzenlemeler yapıyoruz.

Millet Bahçeleri akıllı şehrin bir parçası ve insan odaklı bir projedir. Bu proje ile İstanbul’daki yeşil alan miktarını yüzde 10 arttırmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’nin bütün illerinde Millet Bahçeleri’nin sayısını arttırmak için çalışmalara devam ediyoruz.

Yabancıların 12 milyar dolar gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yabancılara konut satışlarının arttığına işaret ederek, “Önümüzdeki sene, yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk alacağını bekliyorum. Yabancının mülk alırken süreci de uzuyordu. Bu süreci kolaylaştıracak düzenlemeyi ilgili bakanlıklarla yapıyoruz” dedi.

Zirvede kim ne dedi?

Büyükşehir belediye başkanları da dijital dönüşümde elde ettikleri başarılara değindi. Başkanlar şunları kaydetti:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: “Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemlerini kontrol eden bir sistem oluştu. İstanbul’da bu sayede trafiğin yüzde 17 azaldığını hesaplıyoruz.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: “Videowall sistemi sayesinde şehrin her bölgesine anında ulaşıp tüm yatırımları takip edebiliyorum. Şehri etkin yönetmek istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız.’’

Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: “Akıllı şehirlerin insanların hayatını kolaylaştırıyor, her alanda tasarrufa imkân tanıyor.”