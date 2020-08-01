KDV ve spotaj indirimleri yürürlükte esnaf bayram ediyor

Akit Ekonomi

Hükümetin yeni vergi indirim kararları olumlu yankı buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından yürürlüğe giren, yeme-içme ile giyim dahil pek çok sektöre KDV ve gelir vergisi stopaj indirimi getirilmesini öngören karar yüzleri güldürdü.

Ekonomik aktivite güçlenecek

Resmi Gazete’de yaymlanan düzenlemeyle yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) zayıflattığı ekonomik aktiviteyi güçlendirmek amaçlanıyor. Düzenlemeye göre belirlenen sektörler ile iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Söz konusu sektörler ile iş kolları yolcu taşımacılığı, düğün, nikâh organizasyonu, konut bakımı, tamir, kuru temizleme, terzilik, ev tekstilinin onarımı olarak sıralandı.

İyi haberler art arda

Turizmle bağlantılı konaklama ve yeme-içme sektörlerince verilen hizmetlerin; sinema, tiyatro, opera ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yüzde 1’e düşürüldü.

Bir müjde de kiracılara

Öte yandan iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı yüzde 10’a indirilecek. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada mükelleflerin kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekiyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı Kararı’yla 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.

Bakan Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret etti. Albayrak, “Yeni vergi indirimlerimiz hem esnafımıza hem de milletimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Hükümetin vergi ve stopaj oranlarını düşürmesi pek çok sektörde coşkuyla karşılandı. Odalardan ve derneklerden peş peşe teşekkür açıklamaları geldi. İşte o açıklamalar:

Büyüme ivmelenecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç:

“KDV indirimi reel sektörün en büyük beklentisi ve talebiydi. Hükümet büyük bir fedakrâlıkla bu indirimleri gerçekleştirdi. Böylece hükümetin tüketime yatırdığı her bir lira, yeni çeyrekte pozitif büyüme olarak dönecektir. KDV indirimi, Covid-19’la yaşanan büyük talep düşüşüne karşı iş dünyasının birinci derecede destekçisi olacaktır. İnşallah son iki çeyrek büyümesi, KDV kaldıracıyla güçlenecek. Vergi müjdesi, büyümede pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak.”

Güzel bir hediye

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bazı hizmetlerde KDV ile kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu” ifadesini kullandı. Söz konusu indirimler, tüccarlar için büyük anlam taşıyor. Bu destek için Bakan Berat Albayrak’a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu bayram vuslat olsun dileğinde bulunmuştuk, güzel haberlere kavuştuk.”

Kobi’ler nefes alacak

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel:

“Salgın sürecinde ekonomik anlamda küçülen cirolar ve artan masraflar, sorunlara sebep oldu. Vergi indirim kararı ise bizim gibi KOBİ’lerin yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır. Pandemi nedeniyle etkilenen işletmelerin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılan adımların çok yararlı olacağını düşünüyorum.”

Kayıt dışılığın önüne geçilecek

Gastronomi Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sait Tütünci:

“KDV indirimiyle sektörümüzde kaliteli ürün kullanımıyla rekabetin üst seviyeye taşınacak, güçlü rakipler sayesinde yeni güçlü firmalar ortaya çıkabilecektir. Yeme içme hizmetlerinde önemli bir ilerleme kaydedilecektir. Ayrıca haksız rekabet ortadan kalkacak, merdivenaltı imalat yapan firmaların ürünleri tedarik zincirinde yer alamayacaktır. Nihayetinde kaliteden ödün vermeyen firmaların ürünleri ön plana çıkacak ve kayıt dışı üretimin de önü kesilmiş olacaktır.”

İsabetli adım atıldı

Birlemiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel:

“Salgın sürecinde esnafa verilen kredi borçlarının 3 ay ertelenmesinin ardından stopaj vergisi ve kiralamalarda uygulanan KDV’nin indirilmesini çok isabetli bir adım olarak görüyoruz. Markalarımız adına Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyoruz. Cadde mağazalarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti mülk sahiplerinden de bekliyoruz. Mülk sahiplerinin en az yıl sonuna kadar kiracılarıyla dayanışma içinde olmalarının ekonomimiz için büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz.”