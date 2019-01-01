KDV ve ÖTV indirimi ile İmar Barışı’nda süre uzadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indiriminde sürenin uzadığını açıkladı. Albayrak, ÖTV ve KDV’de indirim süresiyle ilgili “Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun” mesajını paylaştı.

Öte yandan, dün sona eren İmar Barışı başvuru süresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararıyla 6 ay daha uzatılacağı öğrenildi. Kararla ilgili yarın bir resmi açıklama yapılması bekleniyor.