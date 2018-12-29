KDV insin bereket gelsin

550’yi aşkın firmayı bünyesinde bulunduran mobilya çarşısı MASKO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, üretimden ihracata, kur artışlarına KDV indirimlerine kadar pek çok konuda Yeni Akit editörlerinin sorularını cevapladı.

İhracatın yüzde 10’u İkitelli’den

-2018’i geride bırakıyoruz. Kuşkusuz ihracat ayağı olmasa içeride sıkıntılar daha da ileri boyuta taşınabilirdi? Bu anlamda ihracatın sizin için anlamını merak ediyoruz.

İhracatta 2018 yılı itibariyle beklediğimiz sonuçları aldık, Ülkemizin rakam olarak 2,7 milyar dolarlık ihracatı var. Burada İkitelli’nin yani MASKO’nun payı yüzde 10.

-En büyük müşterileriniz kimler?

Elbette ki Araplar. Ama bu dönemde Avrupa ülkelerinden de alımlar başladı. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve İngiltere’den art arda talepler geliyor. ABD’den bile siparişler söz konusu.

-Peki mobilyada renk ve zevk olarak Türkiye’yi andıran ülkeler hangileri?

Bu manada Türki cumhuriyetler bize daha yakın gibi görünüyor.

-Sektörün dışa bağımlılık oranı nedir? Bu bağlamda firmaları sıkıntıya sokan hammaddeler neler?

Mobilya sektörü olarak çok dışa bağımlı değiliz. Sünger ve bazı kumaşları üretemediğimiz için ithal etmek durumunda kalıyoruz. Ama ağırlıklı olarak MDF’de ve cilada dışa bağımlıyız.

-MDF fiyatları ne ölçüde arttı?

MDF fiyatları kur artışlarının ardından fırladı, 120 liradan 190 liraya çıktı. Maalesef bu da sıkıntılara neden oldu. Dolardan ötürü maliyetlerimiz arttı. Ne yazık ki pek çok tedarikçimiz dolar kurunu 7 lirada sabitledi, geriye çekmedi. Maalesef bu noktada fırsatçılık yapanlar oldu. Bunların doğurduğu mağduriyetleri her ortamda dile getiriyoruz.

Dolarda 5 TL seviyesi ideal

-Dolarda hangi seviyeler sizi mutlu eder?

Dövizdeki dalgalanma bizi sıkıntıya itti. Tabii kur 5-5,50 lira seviyesinde seyrederse ihracat açısından sıkıntı olmaz. Ama 5 liranın altı canımızı acıtır. Çünkü maliyetler 5-5,50 lira seviyesine göre belirlendi, ayarlandı. Sonuçta stoklu çalışıyoruz. Alımlar ona göre yapıldı. Fakat şu da muhakkak ki en önemli artımız sektörümüzün dış ticaret vermesi. Ortalama 2 milyar doları aşkın ihracata karşı 800 milyon dolar ithalat yapıyoruz. İşe onun için bu sektöre önemle eğilmeliyiz.

-Sektörde kayıt dışılık ne durumda?

Her alanda olduğu gibi mobilyada da kayıt dışılık var. Onun için “KDV indirimi kalıcı olmalı” diyoruz. Vergi oranını yüzde 10 bandında sabit tutmak çok iyi olur. 2 aylığına KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi olumlu bir adım. Bu uygulama 2019 Eylül ayına kadar devam etmesini umuyoruz. KDV indiriminin kalıcı olması bizim için daha önemli ve anlamlı olur. Sektör böyle resmileşir, güçlenir.

-İç pazardaki daralma döviz ve faizlerden mi kaynaklanıyor?

Şüphesiz iç pazardaki daralmada faizler büyük rol oynuyor. Faiz oranlarının gevşemesi gerekiyor. Tabii doların yerel seçimlerin ardından artacağı iddiaları ve faizlerin şu hali bizi ve bizimle yakından irtibatlı olan konut sektörünü menfi etkiliyor. Örneğin bugün kiralayacak daire bulamıyorsunuz ama satışlarda sıkıntı var. Biz konut ve emlakla iç içe bir sektörüz. Duyumlarımıza göre şu anda evini satıp parasını faize yatıran, kiraya giden çok.

Üretim kalitemiz çok iyi

-Üretimde neredesiniz?

Üretim kalitemiz ve tasarımımız çok iyi, Ar-Ge’yi odağımıza alıyoruz. Tasarım ve Ar-Ge’ye önem verildiği takdirde mobilya sektörünün ihracat birim fiyatını arttıracağı; ticaret açığını kapatmaya daha çok katkı yapacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu sektör dışa bağımlı değil. Hammaddenin yüzde 90-95’ini kendisi üretiyor.

-Neden mobilyacılar aralarında anlaşamıyor ve ayrı ayrı fuarlar düzenliyorlar?

Bizim sektörümüzde birkaç sivil toplum örgütü faaliyet yürütüyor. Bunlar aralarında anlaşamadılar, fuarı ikiye böldüler. TÜYAP VE CNR gibi. Ne var ki fuarlar yetersiz. Bu konuya önem vermeliyiz. Örneğin CNR sıkıntılı bir yerde, şehrin tam göbeğinde kalıyor. Şu anda İstanbul Havalimanı’na yakın bir yere, daha iyi bir lokasyona, fuar alanı yapılması daha iyi olur.

Reklam desteği artırılmalı

-Hükümetten talepleriniz nelerdir? Bunlardan üçünü alabilir miyiz?

Mobilya sektörüne önem verilmeli. Dış ticaret fazlasıyla dikkat çeken bu sektörümüzün cari açığı daralttığı unutulmamalı. Yine yurt dışı reklam desteği artırılmalı.

-Teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pek çok destek var ama o desteklerin doğru kullanıldığını, kullandırıldığını düşünmüyoruz. Bu işlerin daha sıkı denetlenmesi gerekiyor.