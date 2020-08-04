“KDV indiriminin anahtarı tüketicide”

Deniz konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Tüketici Birliği Federasyonu, öteden beri mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergi niteliğindeki KDV’nin yüzde 18 olarak uygulanmasının, vergi adaletine uygun olmadığı, gelir dağılımı adaletinde bozulmalara yol açtığı, dolayısıyla mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerin OECD ülkelerindeki gibi en fazla yüzde 15-20 aralığında olması gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm olarak uygulamaya konulduğu belirtilen bazı mal ve hizmetlerdeki KDV oranının geçici de olsa indirilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak hangi isim altında olursa olsun enerji, iletişim, temel tüketim kalemlerinden de alınan bütün dolaylı vergilerin minimum seviyede uygulanması, yılsonuna kadar değil sürekli olarak yüzde 1’in üzerinde dolaylı vergi alınmaması gereklidir.

Akaryakıt istasyonlarını, iletişim firmalarını vergi dairesi gibi çalıştıran vergi yönetimi anlayışı terk edilmelidir. Bazı mal ve hizmetlerdeki KDV oranının düşürülmesinin, bu gruplardaki mal ve hizmet fiyatlarına yansıması zorunludur. İndirilen vergi oranını fiyatlarına yansıtmayan üretici, satıcı ve sağlayıcıları yakından izleyecek, vergi indirimini kendisi için fırsat olarak gören üretici, satıcı ve sağlayıcılar hakkında ilgili kamu kurumlarının denetim ve yaptırım uygulaması için gerekli başvuruları yapacağız.”