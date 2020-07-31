Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten sektör temsilcileri, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.

KDV indirimleri hakkından açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Birçok alanda KDV indirimi uygulanacağının altını çizen Bakan Albayrak müjdeyi twitter hesabından verdi. Sinema, tiyatro, müze gibi kültürel faaliyetlerine uygulanan yüzde 8 KDV oranın yüzde 1'e düşürüldüğü belirtildi.

KDV indirimi 2020 ne zaman yapılacak?

KDV indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yapılması bekleniyor. KDV indirimi hakkından açıklama Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Bakan Albayrak konu hakkında açıklamayı resmi twitter hesabından yaptı.

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik."

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.