KDP'li yetkili: PKK, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin Haseke bölgeleri arasında tünel kazdı

Sincar'daki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlularından Halef Halil ile Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, PKK'nın bölgedeki tünelleri ve Irak Başbakanlığına bağlı ülke güvenlik birimlerinden olan ve İran'la yakın ilişkileri bulunan milis grubu Haşdi Şabi ile PKK ilişkisine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KDP'li yetkili Halil, "PKK, Sincar'ın Hanesor Kampı'na yakın dağlık Bare bölgesinin vadisi ile Suriye'nin Haseke iline bağlı Hol bölgesi arasında 12 kilometre uzunluğunda bir tünel kazdı." dedi.

PKK'lıların bu tünelden çok rahat bir şekilde gidip gelebildiğini aktaran Halil, örgütün bu tünelden Sincar ile Hol arasında silah, askeri malzemeler ve patlayıcı maddelerin de geçişini sağladığına dikkati çekti.

"PKK, Sincar'da örgütleniyor ve çok sayıda savaşçıyı Suriye'ye göndermeye hazırlanıyor"

Halil, tünelin birkaç yıl önce açıldığını ve nakliye araçlarının buradan rahat bir şekilde gidip gelebildiğini belirterek, tünelin kazılması esnasında 300 bin beton blok kullanıldığını kaydetti.

KDP'li yetkili, "PKK, Sincar'da örgütleniyor ve çok sayıda savaşçıyı Suriye'ye göndermeye hazırlanıyor. Haşdi Şabi, PKK'nın bu bölgedeki tüm hareketliliğini takip ediyor ve yaptıkları her şeyden haberdarlar ancak hiç karışmıyor." diye konuştu.

"Haşdi Şabi ve PKK, ikisi de bölgedeki bir devlete bağlıdır"

Haşdi Şabi ile PKK arasında daha önce meydana gelen çatışmaların tamamının "senaryo" olduğunu söyleyen Halil, şunları dile getirdi:

"Haşdi Şabi ve PKK, ikisi de bölgedeki bir devlete bağlıdır. PKK, Haşdi Şabi ile birlikte Sincar'da IKBY'nin çıkarlarına karşı mücadele ediyor. İki örgüt de Erbil ile Bağdat arasında yapılan (Sincar konusundaki) anlaşmanın hayata geçmemesi için çabalıyor. PKK, Sincar'da aylık maaşını ve diğer askeri ve yiyecek ihtiyaçlarının tamamını Haşdi Şabi'den alıyor.

PKK, son birkaç yılda IKBY'nin yüzlerce gencini kaçırdı ve aileleri akıbetlerinden habersiz. Bu gençlerden PKK'nın isteklerine uyanlar savaştırılıyor, karşı çıkanlar ise infaz ediliyor."

"PKK'nın Sincar'daki dağlık bölgelerde 300 ile 400 metrelik tüneller kazdığını düşünüyoruz"

Ezidhan Güçleri Sorumlusu Şeşo da PKK'nın Peşhabur ve Rabia sınır kapılarını geçişler için kullanamadığını ancak kullandığı birçok geçiş noktasının bulunduğuna işaret etti.

PKK'nın, Haşdi Şabi olmadan hiçbir bölgeden gidiş geliş yapamayacağını söyleyen Şeşo, şunları kaydetti:

"PKK, Haşdi Şabi ile ittifak halinde Sincar'dan Suriye'ye giden yolları kullanıyor. Rabia ile Üm el-Ziban ve Hol arasındaki 150 kilometrelik sınırı rahat bir şekilde kullanabiliyor ve burada hiçbir engelle karşılaşmıyor. Bu sınırlar PKK'ya tamamen açık.

PKK kazdığı tüm tünelleri Haşdi Şabi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıyor. PKK'nın Sincar'daki dağlık bölgelerde 300 ile 400 metrelik tüneller kazdığını düşünüyoruz."