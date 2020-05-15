KDP’li isimden Cemil Bayık’ın çıkışına tepki: Bölge sizin yüzünüzden bombalanıyor

Gazeteci-yazar Tanya Kurdî, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın Mahmur Kampı ve Zine Werte’ye ilişkin açıklamalarına, “Asıl utanç kendi mücadele alanından kaçıp kurtarılmış bir parçayı işgal etmeye çalışmandır” sözleriyle yanıt verdi.

Gazeteci-yazar Tanya Kurdî'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi sitesi KDP.info'da yer aldığı haber söyle:

Kurdî, Bayık'ın “kaynağı önceden belli birkaç istihbari sözcükle” KDP'ye yönelik ithamlarda bulunduğunu belirterek, “Bununla Kandil'den KDP ve Kürdistan halkına karşı yürüttükleri sahte mücadeleyi gizlemek istiyor. Bayık'a şunu söylüyoruz; asıl utanç kendi mücadele alanından kaçıp kurtarılmış bir parçayı işgal etmeye çalışmandır” ifadelerini kullandı.

"Asıl utanç Erbil'e terör düzenlemenizdir"

Kurdî'nin yazısının devamında, “Asıl utanç, Kürdistan Bölgesi'nin Mahmur'daki mültecilere her türlü kolaylığı sağlayarak kapılarını açmasına rağmen sizin bunu istismar edip Erbil'de terör saldırısı düzenlemenizdedir. Utanç, bölgedeki istihbarat örgütlerinin desteği ile Kandil'de saklanarak Kürdistan halkı daha fazla kazanım elde etmek istediğinde sizin bunu yok etmek için en ön saflarda yer alıp engel oluşturmanızdır. Türkiye'de barış sürecini ortadan kaldırdığınız gibi. Kuzey Kürdistan'da Kürtler sivil mücadele yolu ile önemli bir sonuca ulaşmak üzereyken nasıl o deneyimi yok edip süreci bitirdiyseniz, şimdi de Kürt kamuoyu niye böyle bir emir verdiğinizi anlıyor. Kürdistan halkının yüzünüdeki maskeyi indirmesi KDP'nin suçu değil” diye yazdı.

"Bölge sizin yüzünüzden bombalanıyor"

Kürdistan Bölgesi hükümetinin koronavirüs salgını ve terör saldırılarına karşı halkı ve topraklarını korumakla mükellef olduğunu, bu görevin de Peşmerge'nin meşru görevi olduğunu ifade eden Tanya Kurdî, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Zine Werte konusundaki yasınıza gelince; evet hükümetin peşmergeleri var ve gerek duyulduğunda Kandil'e gelerek halkını ve topraklarını koruması da meşrudur. Günden güne siyasi düşüncelerinizin çürümesi KDP'nin suçu değil. Bu sizin Kürdistan davası ve bağımsızlığı prensibine sahip olmamanızla bağlantılı. Utanç budur, böyle bir davanızın olmaması sizin doğanızdır. Fakat keşke antenlerinizle göstermeseydiniz ki Kürdistan toprakları ve sınırları sizin yüzünüzden bölge devletlerinin uçak ve topları ile bombalanıyor, istikrarı bozuluyor.”

Bayık ne demişlti?

PKK elebaşı Cemil Bayık, Stêrk TV'de yayınlanan söyleşide, “KDP nasıl Mahmur'u kuşatmaya alıp ambargoyu sürdürür, hem de salgın döneminde. Yani bir sebebi yok. KDP'nin buraya karşı uyguladığı siyaset, büyük bir utançtır. Bu Kürtler için bir utançtır” ifadelerini kullanmıştı.

Bayık, bir süredir gerginlik konusu olan Zine Werte hakkında da, “KDP'nin Zînî Wertê meselesini ertelememesi gerekiyor. Zînî Wertê meselesi ile ortaya çıkan gerilim hala ortadan kalkmış değil. Bu durumun nasıl devam edeceği belli değil. Kürtler arasında çatışmanın ne zaman çıkacağı, çıkıp çıkmayacağı belli değil” demişti.

Kaynak: Rudaw