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Aktüel KDP: PKK'nın faaliyetleri IKBY halkı için tehdit oluşturuyor
Aktüel

KDP: PKK'nın faaliyetleri IKBY halkı için tehdit oluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:58:26 -
KDP: PKK'nın faaliyetleri IKBY halkı için tehdit oluşturuyor

ERBİL (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki varlığını sert şekilde eleştirdi.

PKK'nın IKBY ile rekabet içine girdiğine, halkın yaşamı ve bölgenin çıkarları için tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Muhammed, "PKK, uzun yıllardır haraç alarak ve halkın mallarına el koyarak yüzlerce köyün inşasını ve sivil halkın bölgelerine dönmesini engelliyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, örgütün eylemlerinin bedelini IKBY halkının ödediğine işaret ederek, PKK'nın IKBY'deki memurları öldürdüğünü ve faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

- IKBY'de 515 köy PKK işgalinde

KDP, Mart 2017'de paylaştığı bir veride PKK'nın Duhok'ta 304, Erbil'de 177, Süleymaniye'de 34 olmak üzere toplam 515 köyü işgal ettiğini bildirmişti.

PKK'nın söz konusu köyleri yaklaşık 29 yıldır üs olarak kullandığı ve köy sakinlerinin bölgelerine dönüşüne izin vermediği biliniyor.

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