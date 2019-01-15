KDK’ya başvuru 100 bini aştı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen KDK Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile kurum yöneticileri önceki yıla ilişkin değerlendirmeler yaptı. Başdenetçi Malkoç, KDK’nın yeni bir kurum olduğunu hatırlatarak kamunun sert yüzü değil, sempatik yüzünün gösterilmeye çalışıldığı bir kurum olduğunu söyledi. Kamuya ilişkin her türlü şikayetin alındığını sözlerine ekleyen Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bu kurumun denetim özelliğinin daha da arttığına dikkat çekti.

Başvuranların sayısı 100 bini geçti

2018 yılı verilerinden örnekler veren Malkoç, 2018 yılı içerisinde 17 bin 585 başvuru alındığını, bunun 17 bin 507 tanesine kurum açısından karar verildiğini söyledi. Öte yandan Malkoç, sadece yazılı değil diğer iletişim yöntemlerini de kullanarak başvuranların sayının 97 bin 538 kişi olduğu belirtti. Böylece hem dilekçe hem de diğer iletişim yöntemlerini kullanarak başvuranların sayısı 100 bini geçti. Yine 2018 yılında 2 bin 498 dostane karar verildiği, 677 tane tavsiye kararı alındığı, Malkoç tarafından ifade edildi. KDK açısından sivil toplum kuruluşları ve medyanın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Malkoç, “TBMM ile münasebetlerimiz 2018 yılında oldukça iyiydi. Raporlarımızın görüşülmesi esnasında ya da bütçemizin görüşülmesi sırasında, TBMM’de grubu bulunan bütün siyasi partiler kurumla ilgili olumlu görüşlerini söylediler. Hepsinin ortak kanaati KDK’nın daha çok çalışması oldu bu bizi mutlu etti” değerlendirmesini yaptı.

Toplumun çoğu sorununa el atıldı

Toplumun önemli sorunlarına özellikle mülteci sorununa ilişkin özel raporlar hazırladıklarını belirten Malkoç, “Cezaevlerinden bizlere çok sayıda şikayet geldi. Bununla ilgili bir rapor çalışması başlattık. Cezaevlerinin Adalet Bakanlığı’nda ilgili birimlerini dinledik, ardından Türkiye’de bu konu ile ilgilenen STK’ları kuruma davet ettik. Sonra Sincan, Silivri, Aliağa, İzmir gibi benzeri yerlerdeki cezaevlerini ziyaret ederek her suç kategorisinde insanla yüz yüze görüştük ve bütün raporları topladık. Niyetimiz Avrupa’daki cezaevlerini ziyaret edip oraları da inceledikten sonra rapora döküp bir sonuca varmamız olacak” bilgisini paylaştı.

Hayvanlarla ilgili çalıştay düzenleniyor

Son günler zalim insanların hayvanlara eziyet etmesine yönelik şikayetler de aldıklarını söyleyen Malkoç, “Bazı sokak hayvanlarının çocukları parçaladığı gibi haberlerle karşılaştık. Bu toplumda çok tartışılan bir konu, bunu bir rapora dökmek ve çözüm önermek için ayın 24’ünde bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştay’da sokak hayvanlarının tehlikeleri ve korunmaları ile ilgili konular görüşülecek” sözlerini kullandı. Din eğitimi noktasında çok fazla şikayet aldıklarını da belirten Başdenetçi Malkoç, “Bu ayın 31’inde de yine bu alanla ilgili çalışma düzenleyeceğiz ve halkın sağlıklı dini bilgi edinmesi açısından önemli konuları ele alacağız” şeklinde konuştu.

Alınan kararlara uyuluyor olmasından KDK memnun

Kurumların, alınan kararlara uyuyor olmasının KDK’yı memnun ettiğini belirten Malkoç şöyle devam etti: “Bizim verdiğimiz kararlar bir kişiyi değil yüz binleri etkileyebiliyor. ÖSYM konusunda saat 09:45 kuralını koydular ve biri sürü mağduriyet yaşandı. 2 buçuk milyon üzerinden öğrenci para yaptırmış ve 100 binin üzerinde öğrenci sınava girememişti. Bu konuyu ÖSYM ile konuştuk, en azından saatin 10.00 gibi olmasını, gerekirse sınavın 10.15’de başlatılması kararında bulunduk. Dönemin ÖSYM başkanı, bu karara uymayacağını söyledi. Sonra yeni gelen başkan bu karara uyacağını açıklayınca, milyonlarca öğrenciyi rahatlattık.”

SGK ile ilgili yaşanan mağduriyetler

1997 yılında emekli olmuş 20 yılın üzerinde emekli maaşı almış bir vatandaş ile SGK arasında yaşanan sorunu anlatan Malkoç, “Mustafa Demirci diye bir vatandaşımız, SGK’dan 20 yılın üzerinde emekli maaşı almış. Yazın da doktora, ardından muayene olmaya ve sonra ilacını almak için eczaneye gitmiş ancak eczacı kendisine ilaç veremeyeceklerini söylemiş. Peki neden diye sorulduğunda, SGK ile irtibatının kesildiği cevabını almış. Vatandaşımız sonrasında gidiyor SGK’nın ilgili birimine soruyor, 1973’ten SGK’ya 180 gün prim borcu çıkıyor. Diyor ki; ‘Ödeyim’ ama 10 gün sonra evine bir zarf geliyor. Zarfta ‘Seni yanlışlıkla 1997 yılında emekli ettik 20 yıldır fuzuli yere maaş alıyorsun, bu paraları geri ver’ adamın dünyası yıkılıyor. Olay bize intikal ediyor. Sonra basına yansıyor, bir müddet sonra da ilgili bakan arkadaşım beni aradı ‘Basına yansımasına gerek yok, bunu hallederiz’ dedi. Sonra bu konu dostane çözüm yolu ile çözüldü. Bu sorun sebebi elektronik ortama geçilmeden önce emekli edilenlerin bilgilerinin yanlış hesaplanmasından kaynaklı. Bu sorunu yaşayabilecek tahmini 500 binin üzerinde vatandaş var” şeklinde konuştu.