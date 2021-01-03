KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlayan sağlık çalışanına, ismi acil çalışan listesinde olmamasına karşın ek ödeme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanesinin acil röntgen biriminde görev yapan sağlık teknisyeni, salgınla mücadele sürecinde acil servise hizmet vermesine rağmen ek ödemeden yararlanmadığını belirterek kuruma başvurdu.



İdareyle iletişime geçen KDK'ye, başvuranın isminin acil çalışan listesinde olmadığı, bu nedenle ek ödeme yapılmadığı cevabı verildi.

Sağlık teknisyeninin, ismi acil çalışan listesinde olmamasına rağmen salgınla mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlaması sonrasında KDK, idareye yönelik tavsiye kararı verdi.



Kararda, salgınla mücadelede fiilen çalıştığı tespit edilen başvurana, çalışan listesinde adı bulunmaması nedeniyle ek ödeme yapılmamasının "emeğin karşılıksız bırakılmaması hususunu teminat altına alan Anayasa'nın 55'inci maddesine ve hakkaniyete uygun olmadığı" belirtildi.



Tavsiye kararında, bu durumdaki çalışana ek ödeme yapılmamasının, salgın sürecinde gerek bedenen gerek psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarının motivasyonu ve teşvikiyle bağdaşmadığının da altı çizildi.



