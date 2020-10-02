KDK'den Manisa Büyükşehir Belediyesine ulaştırma kartları için tavsiye kararı

MANİSA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üstündekilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanması için aldığı karttan vize ücreti talep etmemesi yönünde tavsiye karar verdi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Hasan Karaoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstündeki kişilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanması amacıyla sağlanan "Manisa Kart" aldı.

Kartı çalışmadığı için yaptığı başvuru sonrası kartının vizelenip yeniden kullanıma açılması için kendisinden 10 lira ücret istenen Karaoğlu, bunun doğru bulmadığını savunarak Büyükşehir Belediyesine başvurdu.

Karaoğlu, şikayetine yanıt alamaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etti.

Şikayeti inceleyen KDK, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un imzasıyla verilen tavsiye kararında Manisa Büyükşehir Belediyesinin iyi niyet yönetim ilkelerinden "nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, makul sürede karar verme ve kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi" ilkelerine uymadığını belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bu ilkelere uygun davranmasını öneren kurum, 65 yaş üzerindeki şikayetçinin, her yıl kart ücreti ya da vize ücreti gibi bir külfete katlanmaması, sadece nüfus cüzdanının ibraz edileceği bir uygulamaya geçilmesi ve bu yönde gerekli düzenlemenin makul sürede yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.



