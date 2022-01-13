KDK, Halka avukat idareye rehber oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nda (KDK) düzenlenen 2021 değerlendirme toplantısında konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2013 yılında idarenin eylem ve işlemlerini denetlemek, hukukun üstünlüğünü temin etmek, insan hakları konusunda kamuoyunu duyarlı hale getirmek, kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hak arama kültürünün yaygınlaştırılması ve hesap verebilir, insan odaklı idarenin oluşmasını temin etmek amacıyla kurulduklarını belirterek 2013'ten bu yana 189 bin 595 şikayet başvurusu aldığını açıkladı.

125 bin kişiye yol gösterdik

Verdikleri kararlarla halkın avukatı idarenin ise rehberi olduklarını belirten Malkoç, şöyle devam etti: "2021 yılında 18 bin 843 başvuru aldık, 19 bin 740 karar verdik. Bu aradaki fark bir önceki yıldan yani 2020 yılından devreden dosya sayısıyla alakalıdır. Bu yazılı şikayet ve yazılı karar vermenin yanı sıra 125 bin kişi telefonla, maille veya yüz yüze gelerek veya diğer araçlarla kurumumuza gelerek bizden yardım ve destek istemiştir. Bu 125 bin kişiye yol gösterdik, onlara yardımcı olmaya çalıştık, hukuki yardımda bulunduk, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bütün bu çabaların neticesinde kanaatimizce on binlerce dosyanın yargıya, adliyelere intikal etmesinin önüne geçtik, bir yönüyle de yargının yükünü hafiflettik."

10 yılda Avrupa'yı yakaladık

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak en büyük sıkıntılarının nitelikli başvuru alamamak olduğunu ancak bu sorunun dünyadaki bütün benzer kurumların sorunu olduğunu aktaran Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu yargıya intikal etmeden çözüm yolu üreten bir kurum. 2021'de 1201 tavsiye kararı, 403 de kısmi tavsiye kararı verdik. Bunun toplamı 1604. Diğer bir husus ise dostane çözüm kararı. 2021 yılında 3 bin 160 dostane çözüm kararı vermişiz, 1320 ret kararımız var. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyma oranları Avrupa ortalamasını yakalamış durumdu. Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyma oranları yüzde 20'lerden başladı, yüzde 60'lara geldi, 2021 yılında yüzde 79'a ulaştı. Avrupa'da bizim gibi kurumların geçmişi çok eski, Avrupa ortalaması ise yüzde 80. Daha kurumumuz 10 yıl olmamasına rağmen bu kararlara uyma oranını yüzde 79'lara çıkardık” ifadelerini kullandı.

En çok başvuru yapılan alanların SGK, eğitim, belediyeler ve cezaevleri olduğu bilgisini de veren Malkoç, Avrupa’da ırkçılık ve İslamofobi’nin son dönemde daha da arttığına dikkati çekerek “Avrupa ülkelerinde 10 milyona yakın Türk var. Bu insanlara kendilerine yapılan haksızlık karşısında ne yapmaları gerektiğine yönelik bilgiler veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı dâhil ilgili kurumlarımızla yurt dışındaki Türklere de yardımcı oluyoruz. Türk milleti her şeyin en iyisine layık. İyi yönetim ilkelerini bu yıl özellikle daha da vurgulayacağız. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ile yükselecek” dedi.