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Ekonomi “KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı”
Ekonomi

“KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:01:00 -
“KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı”

Palandöken, esnafın çok uzun zaman sonra kademeli şekilde ve belirli saatlerde çalışarak ayağa kalkmaya çabaladığını ancak kazanç durumunun bir anda eskiye dönmesinin beklenemeyeceğini dile getirdi. Esnafın ve genel anlamda piyasanın tam olarak canlanmasının uzun yıllar alacağına dikkati çeken Palandöken, “KÇÖ, mart sonu itibarıyla bitecek fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı” talebinde bulundu.

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